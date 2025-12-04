Denné zhrnutie: Trhy sú opatrné, čaká sa na infláciu a FED

- Trhy sa zdržujú výraznejších pohybov. Americké akciové indexy sa pred zverejnením inflačných dát a budúcotýždňovým zasadnutím FOMC obchodujú v úzkom pásme. Kontrakty US100, US30 a US500 sa pohybujú len okolo 0,1 %. Výraznejšie zisky zaznamenáva Russell 2000, ktorý ku koncu seansy rastie o viac ako 1 %.
- Americké ministerstvo práce a spoločnosť Challenger zverejnili nové údaje z trhu práce. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol viac než sa očakávalo – na 191-tisíc. Challenger ukázal očakávanú úroveň strát pracovných miest – 71 300.
- Zverejnené boli aj údaje o objednávkach tovaru dlhodobej spotreby. V septembri došlo k nárastu o 0,5 %, čo bolo v súlade s trhovými očakávaniami.
- Meta oznámila zníženie výdavkov na iniciatívu Meta-Verse, čo podporilo valuáciu firmy – akcie stúpajú približne o 4 %.
- Európska obchodná seansa bola mierne pozitívna. Lídrami rastu boli vo štvrtok Španielsko a Poľsko – kontrakty W20 a SPA35 rastú o 0,8 % a 0,7 %. Nasleduje nemecký DE40 s rastom 0,5 %. Mierne zisky okolo 0,2 % zaznamenali francúzske a švajčiarske indexy.
- Z eurozóny boli zverejnené finálne údaje o maloobchodných tržbách, ktoré vzrástli o 1,5 %, čím prekonali trhové očakávania.
- Na devízovom trhu posilňuje americký dolár. Silné dáta z trhu práce znižujú šance na zníženie sadzieb na najbližšom zasadnutí, čo sa odráža na cene. EURUSD klesá o 0,1 %, oslabuje aj švajčiarsky frank. Maďarský forint je lídrom poklesu, keď voči doláru aj euru stráca až 0,7 %.
- Na komoditnom trhu je volatilita nízka. Ropa vedie zisky – Brent aj WTI pridávajú približne 1 %. Káva taktiež zdražuje o 1 %. V segmente drahých kovov klesá striebro, a to až o 2 %.
- Na krypto trhu prevláda mierne negatívna nálada. Prebieha všeobecný výpredaj tokenov. Bitcoin klesá o viac než 1,5 %, ale drží úroveň 91 000 USD. Podobná situácia je pri Ethereu, ktoré klesá približne o 1,5 % na hodnotu 3 130 USD.
