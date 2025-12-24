Sucden zatvára nákupné centrum kakaa v San Pedre, trh čelí prudkej volatilite

- Spoločnosť Sucden uzavrela nákupné centrum kakaa v San Pedre uprostred hlavnej úrody.
- Trh čelí prudkému poklesu cien po minuloročných rekordných úrovniach a zároveň problémom s odbytom.
- Prístavy zápasia s logistickým preťažením, pričom vláda zasahuje výkupom kakaových bôbov.
- Tento krok zapadá do širších strategických a personálnych zmien u významného komoditného obchodníka.
- Spoločnosť Sucden uzavrela nákupné centrum kakaa v San Pedre uprostred hlavnej úrody.
- Trh čelí prudkému poklesu cien po minuloročných rekordných úrovniach a zároveň problémom s odbytom.
- Prístavy zápasia s logistickým preťažením, pričom vláda zasahuje výkupom kakaových bôbov.
- Tento krok zapadá do širších strategických a personálnych zmien u významného komoditného obchodníka.
Francúzsky obchodník s poľnohospodárskymi komoditami Sucres et Denrées SA (Sucden) uzavrel svoje nákupné centrum kakaa v prístave San Pedro na Pobreží Slonoviny. Tento krok prichádza v citlivom období hlavnej úrody v krajine, ktorá je najväčším svetovým producentom kakaa, pričom San Pedro predstavuje kľúčový vývozný uzol v blízkosti hlavných pestovateľských oblastí.
Sucden naďalej prevádzkuje aktivity v Abidjane, odkiaľ môže kakaové bôby nakupovať a vyvážať. Dôvody uzavretia centra v San Pedre spoločnosť oficiálne nekomentovala, jeho načasovanie však zapadá do búrlivého začiatku sezóny. Medzinárodné ceny kakaa, ktoré minulý rok dosiahli historické maximá, sa v roku 2025 prepadli približne o polovicu v reakcii na lepšie úrody a ústup spotrebiteľov od drahej čokolády.
Pokles cien spôsobil preťaženie prístavov, kde sa v posledných týždňoch hromadili kamióny s kakaom, keďže sprostredkovatelia len ťažko nachádzali kupcov. V reakcii na straty lokálnych exportérov pristúpila vláda k neobvyklému kroku a umožnila regulátorovi odvetvia odkúpiť približne 200 tisíc ton kakaových bôbov od farmárov.
Napätie na trhu sa prejavilo aj v personálnych zmenách v Sucdene. V priebehu roka firmu opustil šéf kakaovej divízie a vedenie parížskej jednotky následne prevzal Maurice Varsano, syn generálneho riaditeľa spoločnosti. Uzavretie centra v San Pedre tak možno vnímať ako súčasť opatrnejšej stratégie v období zvýšenej volatility.
Graf Cocoa (H1)
Po výraznom rastovom impulze z prvej polovice decembra prišla prudká korekcia, na ktorú teraz nadväzuje bočná konsolidácia. Cena sa aktuálne pohybuje okolo 5 900 USD, teda v blízkosti krátkodobej rovnovážnej zóny trhu. Z technického pohľadu je kľúčové, že sa cena nachádza medzi kĺzavými priemermi EMA 50 (cca 5 918 USD) a SMA 100 (cca 6 024 USD). EMA 50 je mierne klesajúci a funguje ako krátkodobá rezistencia, zatiaľ čo SMA 100 zatiaľ plní úlohu dôležitej strednodobej podpory. CCI sa pohybuje okolo hodnoty 31, teda v neutrálnom pásme, čo potvrdzuje absenciu extrémnej prekúpenosti alebo prepredanosti. Momentum sa nachádza mierne nad úrovňou 100, čo signalizuje postupnú stabilizáciu nákupného tlaku, avšak bez jasnej dominancie kupujúcich. Objemové sviečky nenaznačujú zvýšený záujem ani jednej strany, čo je pre konsolidačnú fázu typické.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: US500 testuje rekordné maximá, technologický sektor vedie rast
Zelenskyj sa v nedeľu stretne s Trumpom: Obnovená nádej na prielom?
Striebro na vzostupe: Prvýkrát v histórii prekonalo hranicu 75 USD za uncu
Cena ropy zostáva stabilná, a to aj napriek geopolitickému napätiu a nízkej likvidite na trhu.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.