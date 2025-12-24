DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov

-
Volatilita a obchodovanie na európskych burzách sú výrazne znížené v dôsledku uzavretia mnohých z nich počas vianočných sviatkov. Obchodovanie sa neuskutoční na burzách v Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, Poľsku, Českej republike, Škandinávii a v pobaltských krajinách. Obchodné hodiny sú skrátené do 12:30 v Spojenom kráľovstve, 14:00 v Španielsku a 14:05 vo Francúzsku. Spomedzi kontraktov zaznamenáva FRA40 zisky a dnes rastie o 0,3 %.
Napriek absencii významných dát z kontinentu a zníženej aktivite investorov sa stále objavujú faktory, ktoré budú po skončení sviatočného obdobia započítané do cien.
USA oznámili vízové sankcie voči piatim európskym komisárom zapojeným do legislatívy týkajúcej sa digitálnych služieb v EÚ. Napriek viacerým náznakom monopolného správania a nelegálneho spracovania dát zo strany amerických technologických spoločností administratíva prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že tieto kroky sú politicky motivované a názorotvorné. Táto udalosť predstavuje radikálnu eskaláciu napätia medzi Európou a USA, ktorá sa časom nepochybne odrazí v trhových valuáciách.
Zároveň sa stupňuje spor medzi talianskym regulátorom (AGCM) a spoločnosťou Meta. Taliansko sa rozhodlo nariadiť pozastavenie niektorých zmluvných ustanovení s aplikáciou WhatsApp, ktoré podľa regulátora zneužívajú dominantné postavenie na trhu a poškodzujú zákazníkov.
Makroekonomické dáta:
V USA budú zverejnené údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. Výsledok výrazne sa líšiaci od trhových očakávaní môže ovplyvniť okrem iného aj silу eura voči doláru. Očakáva sa približne 224 tisíc nových žiadostí.
FRA40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena sa naďalej nachádza v dlhodobom rastovom kanáli, avšak momentum je viditeľne slabšie. Kupujúcim sa opäť nepodarilo prekonať lokálne maximá na úrovni 8320 a cena čoraz častejšie osciluje pri spodnej hranici rastového trendového kanála. Pre stranu ponuky je prvým cieľom prerazenie pod kanál smerom k FIBO 23,6, čo by mohlo vytvoriť priestor pre ďalšie poklesy.
Firemné správy:
- Sanofi (SAN.FR) – Francúzsky farmaceutický gigant oznámil akvizíciu kalifornskej spoločnosti Dynavax za 2,2 miliardy USD v hotovosti. Zároveň je spoločnosť pod tlakom v dôsledku regulačných oneskorení zo strany FDA, ktorá odkladá rozhodnutie týkajúce sa jedného z nových liekov na roztrúsenú sklerózu.
- Supermarket Income REIT (SUPR.UK) – Spoločnosť kúpila tri supermarkety v Spojenom kráľovstve za 97,6 milióna libier.
