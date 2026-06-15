Denné zhrnutie: Trhy v eufórii po prielome vo vzťahoch medzi USA a Iránom

🌍 Geopolitika a regionálna bezpečnosť
- Spojené štáty a Irán dosiahli predbežnú mierovú dohodu, ktorá ukončuje vojenský konflikt prebiehajúci od februára.
- Podľa dohody bolo zavedené 60-dňové prímerie, ktoré má vstúpiť do platnosti okamžite.
- Oficiálny podpis memoranda je naplánovaný na piatok vo Švajčiarsku. Text dokumentu má byť zverejnený krátko po ceremoniáli.
- Ako prvý o dohode informoval pakistanský premiér Shehbaz Sharif. Následne ju potvrdili americký prezident Donald Trump a námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabadi.
- Podľa vyhlásení iránskych úradov majú byť vojenské operácie ukončené na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
- Ďalšie rokovania o iránskom jadrovom programe, ekonomických sankciách a otázkach regionálnej bezpečnosti majú prebehnúť v najbližších týždňoch.
- Plnohodnotná mierová zmluva zatiaľ podpísaná nebola. Súčasný dokument funguje iba ako rámcová dohoda a prímerie. Konečné riešenie iránskeho jadrového programu a budúcich sankcií tak zostáva otvorené.
- Počas bilaterálneho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na okraj summitu G7 francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil pripravenosť francúzskych ozbrojených síl podporiť zabezpečenie plavby v Hormuzskom prielive, ak k tomu USA dajú súhlas a dôjde ku koordinácii. To signalizuje ochotu Európy aktívne sa podieľať na stabilizácii regiónu.
- Izrael zostáva hlavným rizikovým faktorom a potenciálnym ohniskom napätia. Viacerí izraelskí politici hodnotia dohodu kriticky a otvorene zdôrazňujú, že rámec stanovený medzi USA a Iránom nie je pre Izrael záväzný, keďže nerieši jadrový program ani aktivity skupín podporovaných Iránom v regióne.
- Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozornosť americkej administratívy sa začína presúvať od konfliktu s Iránom k otázkam súvisiacim s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. To naznačuje možné zvýšenie zapojenia USA do vyjednávacieho procesu po konštruktívnych rozhovoroch s Volodymyrom Zelenským a Vladimirom Putinom.
- V prípade Iránu Donald Trump prisľúbil prísny dohľad nad plnením dohody, ktorú budú pozorne monitorovať USA a regionálni partneri.
🚢 Infraštruktúra a logistika (Hormuzský prieliv)
- Dohoda obsahuje ustanovenie o postupnom znovuotvorení Hormuzského prielivu, ktorý predstavuje jednu z najdôležitejších trás pre prepravu ropy na svete.
- Irán má začať odstraňovať námorné míny rozmiestnené vo vodnej ceste v posledných týždňoch.
- Počas trvania prímeria má tranzit obchodných lodí prebiehať bez dodatočných poplatkov vyberaných Iránom.
- Vysoko postavený predstaviteľ americkej administratívy potvrdil, že konečná verzia dohody by mala zahŕňať záruku slobodného a bezpoplatkového prejazdu lodí cez Hormuzský prieliv.
- Znovuotvorenie tejto námornej trasy je aktuálne najdôležitejšou časťou dohody z pohľadu globálnych finančných a komoditných trhov, hoci dlhodobé prevádzkové pravidlá pre prieliv po skončení 60-dňového obdobia zatiaľ nie sú určené.
📊 Makroekonomika
- Prichádzajúce správy o deeskalácii na Blízkom východe trhy interpretujú ako príležitosť na zníženie rizika výpadkov dodávok energií, pokles inflačných tlakov a nižšiu pravdepodobnosť ďalšieho sprísňovania menovej politiky zo strany Fed.
- Priemyselná výroba v USA dopadla mierne horšie, než sa čakalo. Potvrdila, že priemyselný sektor naďalej čelí výzvam vyplývajúcim z vysokých úrokových sadzieb a ekonomickej neistoty, hoci celková štruktúra reportu bola zmiešaná.
- Analytici upozorňujú, že súčasná trhová rally je z veľkej časti ťahaná sentimentom. Valuácie rýchlo započítavajú scenár menej rizika, viac rastu a reagujú skôr na meniace sa geopolitické očakávania a zlepšené globálne makroekonomické podmienky než na konkrétne tvrdé ekonomické dáta.
📈 Akciový trh
- Wall Street začala týždeň v jasnej eufórii. Hlavné akciové indexy prudko rástli v reakcii na slabnúce geopolitické riziko, ktoré podporilo návrat prostredia risk-on. Investori obmedzovali expozíciu voči defenzívnym aktívam a presúvali kapitál späť do rastových akcií.
- V centre pozornosti stáli technologické spoločnosti. Výrazné zisky zaznamenali sektory AI, pamätí DRAM a HBM, polovodičov a infraštruktúry dátových centier, ktoré boli predtým pod korekčným tlakom.
- Čipový sektor výrazne prekonal širší trh a technologická rally sa rozšírila aj na spoločnosti ako AMD, Micron, Intel, Arm, Western Digital a Seagate.
- Investori v technologickom sektore výrazne oceňujú pokračujúci boom umelej inteligencie, rastúci dopyt po pamätiach pre dátové centrá a štrukturálny nedostatok pamäťových čipov.
- Pozitívny sentiment sa preniesol aj na európske burzy, kde relatívne výrazné zisky zaznamenali nemecký DAX a španielsky IBEX 35. Oba indexy posilnili o viac ako 1 %.
- Výraznou výnimkou na starom kontinente bol britský FTSE 100, ktorý klesol o 0,4 % a deň nedokázal zakončiť v kladnom pásme.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy po oznámení mierovej dohody prudko klesli. Po zverejnení dohody medzi USA a Iránom ropné kotácie ustúpili približne o 5 % pre nižšie riziko narušenia dodávok.
- Pozitívny sentiment sa vrátil na trh drahých kovov, kde boli viditeľné rozhodné a silné rastové pohyby.
- Zlato posilnilo takmer o 3 % a testuje úroveň 4 350 USD za uncu.
- Striebro vzrástlo o viac ako 3 % a prerazilo hranicu 70 USD za uncu.
🪙 Kryptomeny
- Silné a rozhodné zisky boli viditeľné aj na trhu digitálnych aktív.
- Ethereum vzrástlo o viac ako 6,5 % a prekonalo hranicu 1 800 USD.
- Bitcoin pridal viac ako 2 % a testuje úroveň 67 000 USD.
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US Open: Wall Street v eufórii po oznámení dohody medzi USA a Iránom
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