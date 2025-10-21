Denné zhrnutie: Trhy vyčkávajú na výsledky Netflixu

- Americké indexy zostávajú stabilné, keďže investori očakávajú hospodárske výsledky Netflixu po dnešnom obchodovaní.
- Ceny zlata a striebra dnes prudko klesli — zaznamenali najväčšie jednodňové poklesy za posledné roky v dôsledku výberu ziskov a silnejšieho amerického dolára.
- Dnes sa začína výsledková sezóna takzvanej „Magnificent 7“ — najväčších a najvplyvnejších technologických firiem v USA — čo udržiava trhy v napätí. V čase publikácie sa indexy US500 a US100 pohybujú okolo včerajších záverečných úrovní.
- Po dnešnej obchodnej seanse budú zverejnené výsledky Netflixu, ktoré môžu ovplyvniť sentiment investorov.
- Hlavné európske akciové trhy dnes uzavreli v zelených číslach: index FTSE 100 vzrástol približne o 0,25 %, CAC 40 pridal asi 0,64 %, AEX zaznamenal mierny nárast okolo 0,02 % a DAX ukončil seansu so ziskom približne 0,37 %.
- V septembri medziročná inflácia CPI v Kanade dosiahla 2,4 %, čím prekonala očakávania (2,3 %) aj predchádzajúcu úroveň (1,9 %), s medzimesačným nárastom o 0,1 %. Po zverejnení týchto údajov klesla pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Bank of Canada v októbri z 86 % na 74 %.
- Varšavská burza dnes zaznamenala miernu korekciu, pričom väčšina hlavných indexov uzavrela v červenom.
- Dynamika výroby a montáže v Poľsku bola v septembri mierne lepšia, než sa očakávalo — medziročne vzrástla o 0,2 % (oproti očakávanému poklesu o 2 %), čo naznačuje určitú odolnosť priemyslu, hoci ukazovateľ BIEC naďalej signalizuje zhoršujúci sa hospodársky sentiment.
- Spoločnosť GE Aerospace zverejnila výsledky za 3. kvartál, ktoré výrazne prekonali očakávania, čo podporilo rast cien jej akcií. Firma zároveň zvýšila celoročný výhľad aj napriek miernemu rastu nových objednávok.
- Ceny futures kontraktov na kakao začínajú po predchádzajúcich poklesoch opäť rásť, a to aj napriek výrazným vývozným obmedzeniam z Afriky a nižšej spracovateľskej aktivite v Ázii a Európe. Aktuálne sa kontrakty obchodujú okolo 5 943 USD za tonu.
- Zlato dnes klesá o viac než 5 %, čo predstavuje najväčšiu jednodňovú korekciu od augusta 2020. Pokles je dôsledkom výberu ziskov po predchádzajúcom raste a zmenách na trhu, ako je posilňovanie amerického dolára a zmiernenie geopolitického napätia. Cena zlata sa prepadla pod úroveň 4 150 USD za uncu.
- Striebro taktiež klesá o viac než 7 %, a to pod 50 USD — ide o najväčšiu jednodňovú korekciu od apríla, čiastočne v dôsledku výberu ziskov po vlne FOMO (strachu z premeškania príležitosti) medzi retailovými investormi.
- Kryptomeny dnes rastú a zotavujú sa zo strát spôsobených nedávnou trhovou nestabilitou. Bitcoin si pripisuje viac než 1,5 % a prekonáva hranicu 122 000 USD. Aj Ethereum dnes rastie, hoci miernejšie — približne o 1 % — a prelamuje úroveň 4 000 USD.
