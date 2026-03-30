Denné zhrnutie: Trump, inflácia, hrozby a napätie v Perzskom zálive vrhajú tieň na Wall Street

- USA a Izrael pokračujú v ofenzíve proti Iránu, ktorý odpovedá raketovými útokmi na susedné krajiny a naďalej udržiava blokádu Hormuzského prielivu.
- Donald Trump pohrozil úplným zničením iránskej infraštruktúry, ak nebude rýchlo dosiahnutá dohoda. Zároveň tvrdí, že prebiehajúce rokovania sa odohrávajú vo „výbornej atmosfére“, čo však Irán popiera.
- Americký prezident potvrdil, že Spojené štáty vedú rozhovory s predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bagherom Ghalibafom o ukončení vojny, zároveň však zdôraznil, že nie je jasné, či mu možno dôverovať.
- Podľa najnovších správ sa Pentagon pripravuje na možnosť pozemných operácií v Iráne. Do regiónu sú presúvané tisíce amerických vojakov a príslušníkov námornej pechoty. Pozornosť sa však nesústredí na plnohodnotnú inváziu, ale skôr na obmedzené výpady špeciálnych jednotiek a pechoty.
- Jerome Powell zdôraznil, že Federálny rezervný systém sa nachádza v zložitej situácii, keď balansuje medzi bojom s infláciou a podporou trhu práce. Tieto ciele sú pritom čoraz viac v rozpore. Fed zostáva vo vyčkávacom režime a ignoruje krátkodobý šok z ropného trhu, zároveň však varuje, že ak inflácia pretrvá alebo ak vzrastú inflačné očakávania, môže byť nútený konať.
- V dôsledku rastúceho napätia v oblasti Perzského zálivu Wall Street odovzdala takmer všetky dnešné zisky. Index S&P 500 stráca 0,1 %, Nasdaq klesá približne o 0,5 %, zatiaľ čo Dow Jones si v čase písania tohto zhrnutia pred 20:00 drží rast približne o 0,3 %.
- V Európe bola seansa celkovo pozitívna a väčšina akciových trhov uzavrela v pluse. Britský FTSE 100 vzrástol približne o 1,6 %, francúzsky CAC 40 pridal 0,9 %, nemecký DAX vzrástol o 0,9 % a španielsky IBEX 35 uzavrel vyššie o 0,8 %.
- Inflácia v Nemecku výrazne zrýchlila, no bola v súlade s očakávaniami trhu. To naznačuje, že Európska centrálna banka si zachová reštriktívnu politiku.
- Na pozadí posledných hrozieb zo strany americkej administratívy sa ropa Brent opäť priblížila k hranici 110 USD za barel.
- Na devízovom trhu výrazne posilnil japonský jen v reakcii na varovanie japonských úradov pred možnou intervenciou s cieľom zastaviť jeho predchádzajúce oslabovanie.
- Na trhu drahých kovov sa čiastočne vracia pozitívny sentiment. Zlato rastie o 0,7 % a prekonáva 4 500 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridáva viac ako 1 % a dostáva sa nad 70 USD za uncu.
- Rastie dnes aj kryptomenový trh. Bitcoin posilňuje o 0,7 % a testuje hranicu 67 000 USD, zatiaľ čo Ethereum pridáva takmer 2,5 % a pohybuje sa okolo 2 050 USD.
Powell naznačuje trpezlivosť Fedu, ale inflačné riziká rastú!
Powell hovorí: Trhy sledujú politiku Fedu
US Open: Opatrný štart nového týždňa na Wall Street!
Dohoda, alebo úder? ⚠️ Trump znovu hrozí zásahom proti iránskej energetike 💥
