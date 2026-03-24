Denné zhrnutie: Trumpove výroky dávajú Wall Street určitú nádej 🗽 Ropa sa drží okolo 100 USD

Nálada investorov na Wall Street sa po komentároch Donalda Trumpa postupne stabilizuje. Trump uviedol, že USA rokujú so „správnymi ľuďmi v Iráne“ a že Teherán je ochotný dosiahnuť dohodu. Zároveň vyhlásil, že USA vojnu vyhrali a dúfa, že sa teraz blíži jej koniec. Dodal tiež, že v Iráne je teraz pri moci iná skupina, čo podľa neho naznačuje, že hlavný cieľ konfliktu bol dosiahnutý. Spomenul aj to, že Irán včera urobil niečo pozitívne v súvislosti s Hormuzským prielivom, nešpecifikoval však, čo tým myslel. Podľa zdrojov by priame rokovania medzi USA a Iránom mohli prebehnúť už tento štvrtok. Index S&P 500 sa obchoduje bez výraznejšej zmeny a dokázal vymazať skoršie straty z dnešnej seansy, zatiaľ čo Nasdaq 100 je mierne slabší a stráca viac ako 0,4 %. Sektor polovodičov dnes na americkom akciovom trhu jasne prekonáva zvyšok trhu, pričom rast pokračuje aj medzi ropnými a plynárenskými spoločnosťami. Akcie Chevronu a Exxon Mobil rastú. Posilňuje aj Cheniere, americký exportér LNG, ktorého akcie sú od decembrových miním vyššie o viac ako 50 %.
- Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov rastú o takmer 5 bázických bodov na približne 4,4 %, čo naznačuje pokračujúci silný dopyt po bezpečných aktívach. Vyššie výnosy vytvárajú tlak na drahé kovy. Zlato sa po nedávnom výpredaji pokúša stabilizovať, stále sa však obchoduje pod 4 400 USD za trojskú uncu.
- Pod tlakom je aj kryptomenový sektor. Napriek prílevu prostriedkov do ETF a silnejšiemu spotovému dopytu Bitcoin klesol pod 70 000 USD. Analytici z Bernsteinu predpokladajú možný rast na 150 000 USD do konca roka 2026, a to vďaka rastúcemu dopytu zo strany inštitucionálnych investorov a firiem.
- Predbežné dáta amerického PMI za marec dopadli slabšie, než sa očakávalo. Celkový ukazovateľ podnikateľskej nálady klesol na najnižšiu úroveň za posledných 11 mesiacov po slabších dátach z Európy. Zatiaľ čo výrobný index pozitívne prekvapil, sektor služieb výrazne oslabil.
US Composite PMI (marec): 51,4 (odhad: 51,9; predchádzajúci: 51,9)
- Manufacturing PMI: 52,4 (odhad: 51,5; predchádzajúci: 51,6)
- Services PMI: 51,1 (odhad: 52,0; predchádzajúci: 51,7)
Marcové dáta PMI z najväčších ekonomík eurozóny priniesli zmiešaný obraz hospodárskych podmienok. Nemecko pozitívne prekvapilo vo výrobe, no služby zaostali, čo viedlo k poklesu kompozitného indexu. Vo Francúzsku sa výroba síce udržala tesne nad neutrálnou hranicou, no služby aj kompozitný index zostali pod úrovňou 50, čo signalizuje pokračujúcu slabosť ekonomickej aktivity.
Kompozitný PMI eurozóny: 50,5 (odhad: 50,4; predchádzajúci: 51,9)
- Manufacturing PMI (S&P Global, marec): 51,4 (odhad: 49,8; predchádzajúci: 50,8)
- Services PMI: 50,1 (odhad: 50,5; predchádzajúci: 51,9)
Kompozitný PMI Nemecko: 51,9 (odhad: 52,2; predchádzajúci: 53,5)
- Manufacturing PMI (marec): 51,7 (odhad: 49,5; predchádzajúci: 50,9)
- Services PMI: 51,2 (odhad: 52,5; predchádzajúci: 43,5)
Kompozitný PMI Francúzsko: 48,3 (odhad: 49,3; predchádzajúci: 49,9)
- Manufacturing PMI (marec): 50,2 (odhad: 49,5; predchádzajúci: 50,1)
- Services PMI: 48,3 (odhad: 49,0; predchádzajúci: 49,6)
Nálada sa dnes zlepšuje v sektoroch polovodičov, elektroniky, bankovníctva a ropy a plynu. Naopak IT sektor zaostáva, pričom akcie Alphabetu (GOOGL.US) aj Microsoftu (MSFT.US) klesajú približne o 3 %.
