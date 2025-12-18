Denné zhrnutie: US100 posilňuje po údajoch o CPI; trhy čakajú na rozhodnutie BoJ 🏛️

Thursday's session on international financial markets brought significant increases in the main stock indices, declines in Bitcoin and NATGAS prices, and a sideways trend in GOLD.
Štvrtkové obchodovanie na medzinárodných finančných trhoch prinieslo výrazné zisky hlavných akciových indexov, pokles cien Bitcoinu a zemného plynu (NATGAS) a bočný trend pri zlate (GOLD).
V čase písania tohto zhrnutia index US100 rastie o 2,7 %. Zároveň austrálsky dolár dominuje devízovému trhu, pričom najväčší pokles je vidieť pri eure a japonskom jene.
Investori reagovali optimisticky na novembrovú inflačnú správu, ktorá ukázala ročný rast cien o 2,7 % (CPI) a 2,6 % pri jadrovom CPI, teda pod očakávaniami analytikov. Trh navyše získal ďalší impulz po silných výsledkoch spoločnosti Micron Technology, ktorá prekonala očakávania a vzrástla o 13 %, čím opätovne spustila býčí trend v technologických firmách prepojených s umelou inteligenciou.
Zajtra sa dozvieme najnovšie rozhodnutie Bank of Japan o zmenách úrokových sadzieb. Trh široko očakáva zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov a oznámenie začiatku predaja ETF zo súvahy centrálnej banky.
Európska centrálna banka (ECB) dnes ponechala kľúčové úrokové sadzby pre eurozónu bez zmeny (depozitná sadzba: 2 %), v súlade s očakávaniami trhu. Pozornosť investorov pritiahli revízie prognóz inflácie a HDP pre rok 2026 smerom nahor, čo naznačuje rastúci optimizmus ohľadom vývoja eurozóny.
Rečnícky tón Christine Lagarde zostáva neutrálny a potvrdzuje súčasné nastavenie menovej politiky v eurozóne. ECB očakáva mierne dynamickejšie oživenie ekonomiky, hlavne vďaka rastu spotrebiteľskej dôvery, reálnych miezd a poklesu konzervatívnej miery úspor. Inflačný výhlaď je stabilný, no neistý, pretože rastúci tlak v sektore služieb je kompenzovaný poklesom cien tovarov. Kurz EURUSD mierne ustúpil po predchádzajúcom prudkom raste, ktorý bol spustený omnoho nižším než očakávaným údajom o inflácii v USA.
Bank of England dnes znížila sadzby o 25 bázických bodov, v súlade s očakávaniami, v reakcii na slabnúcu ekonomiku a nižšiu infláciu. Sprievodné vyhlásenie však prekvapilo svojím jestřábskym tónom, a to napriek aktuálnemu trhovému sentimentu a makroprostrediu v Spojenom kráľovstve.
Norges Bank ponechala sadzby bezo zmeny, hlavná sadzba zostáva na úrovni 4,0 %. Banka zverejnila menšie úpravy makroekonomických projekcií, ktoré však výrazne nemenia celkový výhľad.
Údaje z GUS ponúkli prehľad o trhu práce a priemysle v Poľsku, pričom najvýraznejším zistením je pokles priemyselnej produkcie, ktorá klesla na 2,7 %, teda hlboko pod očakávania trhu. Zamestnanosť medziročne klesla o 0,8 %, čo však bolo miernejšie, než sa očakávalo. Naopak, mzdy vzrástli o 7,1 %, čím prekonali očakávania na úrovni 6,3 %.
To naznačuje, že pracovný trh sa ku koncu roka zlepšil. Tieto údaje umožňujú NBP pokračovať v politike znižovania sadzieb, ale tempo rastu miezd bude potrebné pozorne sledovať, aby sa predišlo návratu mzdovo-inflačnej špirály.
Zemný plyn (NATGAS) zažil náročnú seansu. Kontrakty pokračujú v technickom poklese pod 200-dňový EMA, pričom dnes stratili takmer 10 % (po prechode na nový kontrakt). Zásoby plynu podľa EIA boli mierne nižšie než odhady, čo naznačuje, že dopyt bol mierne nadhodnotený.
