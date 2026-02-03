Denné zhrnutie: Výpredaj na Wall Street 📉 Bitcoin a Ethereum prehlbujú pokles v panike

- Americký technologický sektor dnes zaznamenáva ťažké straty, čo stláča index Nasdaq 100 o viac ako 2 % nadol. Futures na index S&P 500 (US500) klesli takmer o 1,7 % na úroveň okolo 6 900 bodov. V rámci veľkých technologických spoločností patria medzi najväčších zaostávačov Nvidia a Microsoft (pokles o viac ako 3 %), pričom obzvlášť slabé výsledky zaznamenáva sektor IT služieb. Naopak, zisky zaznamenávajú banky, akcie z oblasti obrany a producenti ropy a plynu.
- Akcie softvérových spoločností sa predávali v dôsledku novej expanzie aplikácie Claude od spoločnosti Anthropic. Investori sa čoraz viac obávajú, že v blízkej budúcnosti by sa mohli objaviť ďalšie podobné riešenia, ktoré narušia obchodné modely mnohých softvérových spoločností a potenciálne povedú k spomaleniu rastu a odchodu zákazníkov. Akcie spoločností Intuit, Salesforce a ServiceNow patria dnes medzi najviac postihnuté. Vo väčšine prípadov tento pohyb predlžuje už aj tak výrazné výpredaje, ktoré pretrvávajú už mesiace.
- Slabosť v technologickom sektore sa preniesla aj na „hardvérovú“ stranu trhu. Akcie spoločností súvisiacich s GPU, ako je Broadcom, klesli o viac ako 6 % a pod tlakom sú aj dodávatelia pamäťových modulov, pričom akcie spoločnosti Micron klesli o viac ako 4 %. Zaujímavé je, že spoločnosť Palantir odoláva širšiemu výpredaju vďaka silným výsledkom a jej akcie vzrástli takmer o 6 %. Akcie Walmartu vzrástli o približne 2,5 % a po prvýkrát v histórii spoločnosti prekročili trhovú kapitalizáciu 1 bilióna dolárov. PepsiCo tiež vzrástlo o viac ako 3 % po zverejnení svojich ziskov.
- Reakcia ropy na správy, že iránsky dron Shahed-139 bol zostrelený americkým námorníctvom F-35, bola obmedzená. Cena ropy je dnes mierne vyššia a vrátila sa nad hranicu 67 USD za barel. USA dodali, že súčasný harmonogram rokovaní s Iránom zostáva nezmenený a že rozhodnutie zostreliť dron bolo správne. Futures na zemný plyn (NATGAS) dnes mierne vzrástli o 1 %.
- Bitcoin je výrazne nižší a testuje úroveň 72 500 USD, čo je najnižšia úroveň od začiatku novembra 2024, kedy volebné víťazstvo Donalda Trumpa podnietilo nádeje na dlhodobý býčí trh s kryptomenami a priaznivejšiu reguláciu. Ethereum, druhá najväčšia kryptomena, klesla o 10 % na približne 2 100 USD.
US500 a Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
