Samsung na GTC predstavil inferenčný čip Nvidia vyrobený 4-nanometrovým procesom

Samsung Electronics predstavil nový inferenčný procesor pre umelú inteligenciu od Nvidie na vývojárskej konferencii Nvidia GTC v Kalifornii 16. marca. Generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang uviedol, že čip vyrába Samsung a že je založený na technológii startupu Groq, čo podčiarkuje širší posun Nvidie smerom k inferenčným výpočtom.
Nvidia prehlbuje svoju stratégiu v oblasti inferencie
Na GTC Nvidia uviedla, že trhová príležitosť pre jej AI čipy môže dosiahnuť najmenej 1 bilión USD do roku 2027, keďže dopyt sa presúva od trénovania modelov k prevádzke AI systémov v reálnom čase. Reuters zároveň uviedol, že Nvidia predstavila nové systémy naviazané na technológiu Groq, pričom Huang označil inferenciu za kľúčový nový motor rastu firmy.
Prečo je oznámenie dôležité pre Samsung
Táto prezentácia dáva Samsungu ďalšiu vysoko viditeľnú úlohu v dodávateľskom reťazci AI v čase, keď sa snaží posilniť svoju pozíciu v pokročilej výrobe čipov aj v pamäťových riešeniach. Reuters vo februári uviedol, že Samsung začal dodávať svoje čipy HBM4 zákazníkom, keď sa snažil znížiť náskok konkurentov v dodávkach kľúčových súčiastok pre AI akcelerátory Nvidie.
Samsung zároveň signalizuje širší pokrok v oblasti AI polovodičov. V januári firma uviedla, že zákazníci pozitívne hodnotili konkurencieschopnosť jej produktov HBM4 a že jej foundry biznis je pripravený na výrazný posun vpred, čo naznačuje snahu premeniť dopyt po AI na rast v pamätiach aj v zmluvnej výrobe čipov.
Trhy budú teraz sledovať, či Samsung dokáže túto viditeľnosť premeniť na väčšie objednávky v AI foundry segmente a či sa najnovší tlak Nvidie do inferencie pretaví do komerčných objemov. Ďalším bodom záujmu bude uvedenie produktov na trh, adopcia zákazníkmi a ďalšie dôkazy, že dopyt po inferencii rastie tak rýchlo, ako Nvidia očakáva.
