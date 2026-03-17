Akcie Uberu rastú, keďže robotaxi s technológiou Nvidia mieri do 28 miest do roku 2028

Akcie Uberu vzrástli o 2,9 % v poobchodnom obchodovaní 16. marca po tom, čo Uber a Nvidia oznámili spustenie robotaxi s technológiou Nvidia na platforme Uber v Los Angeles a San Franciscu v roku 2027. Rozšírené partnerstvo cieli na 28 miest na štyroch kontinentoch do roku 2028 a bude využívať full-stack softvér Nvidia DRIVE AV, platformu DRIVE Hyperion a modely Alpamayo.
Nasadenie sa začne v Kalifornii
Prvé nasadenie sa má začať v Los Angeles a San Franciscu, po ktorom má nasledovať širšia expanzia do Severnej Ameriky, Európy, Austrálie a Ázie. Podľa Reuters sa rollout má začať vozidlami na zber dát, potom prejsť na systémy pod dohľadom operátora a neskôr sa posunúť k autonómnej prevádzke úrovne Level 4.
Prečo je partnerstvo dôležité
Táto novinka ďalej potvrdzuje stratégiu Uberu budovať autonómnu sieť pre prepravu osôb cez partnerstvá namiesto toho, aby si celú technológiu samořízení vyvíjal sám. Zároveň zvyšuje tlak v pretekoch o robotaxi, kde Waymo už vedie v plne bezpilotných službách a Tesla presadzuje vlastnú kamerovo založenú autonómnu flotilu.
Ďalšími kľúčovými bodmi budú pravdepodobne realizácia na prvých kalifornských trhoch, regulačný posun a signály, že sa postupné nasadenie dokáže podľa plánu posunúť z prevádzky pod dohľadom k službe Level 4. Investori budú sledovať aj to, či Uber dokáže sieť rozširovať dostatočne rýchlo na splnenie cieľa pre rok 2028.
