Tesla podpísala kontrakt na výstavbu závodu na LFP batérie v hodnote 4,3 miliardy USD 🚗

Tesla podpísala kontrakt na výstavbu LFP batérií v hodnote 4,3 mld. USD
Výroba by mala byť spustená v priebehu roka 2027
Tesla v poslednom roku čelila poklesu dodávok vozidiel vzhľadom na rastúcu konkurenciu v Číne
Tesla podpísala kontrakt na výstavbu LFP batérií v hodnote 4,3 mld. USD
Výroba by mala byť spustená v priebehu roka 2027
Tesla v poslednom roku čelila poklesu dodávok vozidiel vzhľadom na rastúcu konkurenciu v Číne
Americká vláda v pondelok oznámila, že výrobca elektrických vozidiel Tesla a juhokórejská LG Energy Solution podpísali dohodu o dodávkach na výstavbu výrobného závodu na prizmatické lithium‑železo‑fosfátové (LFP) batériové články v hodnote 4,3 miliardy USD v Michigane. Očakávané spustenie výroby by malo byť v roku 2027. Batériové články vyrobené v USA budú poháňať energetické úložiská Tesla Megapack 3 vyrábané v Houstone, čím vznikne robustný domáci dodávateľský reťazec batérií. Dohoda bola súčasťou širšieho oznámenia o projektoch, ktoré zvýraznila administratíva Donalda Trumpa.
Informácie o podpísaní kontraktu boli zverejnené už v júli 2025, v tom čase však juhokórejská spoločnosť uviedla, že podpísala trojročnú zmluvu na dodávku LFP batérií v celosvetovom meradle, bez toho aby upresnila zákazníka alebo či budú použité v autách alebo v systémoch na ukladanie energie. LG Energy Solution je jedným z mála producentov LFP batérií v USA. Sektor LFP batérií je dlhodobo dominovaný čínskymi konkurentmi, ktorí majú na americkom trhu len obmedzenú prítomnosť.
Akcie Tesly od začiatku roka klesli približne o 10 %, stále však zostávajú vyššie než pred rokom, s medziročným nárastom o viac než 60 %. Z hľadiska výsledkov Tesla za rok 2025 dodala približne 1,64 milióna vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o približne 8,6 % oproti 1,79 milióna vozidiel v roku 2024. Vo štvrtom štvrťroku 2025 bolo dodaných 418 227 vozidiel, teda medziročne o 15,6 % menej než vo 4Q 2024. Pokles dodávok odráža okrem iného vypršanie federálnych daňových stimulov pre nákup elektromobilov a rastúcu konkurenciu, najmä zo strany čínskeho výrobcu BYD.
Graf TSLA.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
