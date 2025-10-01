Denné zhrnutie: Wall Street blízko rekordných maxím napriek shutdownu

- Futures na Wall Street úplne vymazávajú straty z ázijskej seansy. US500 rastie o 0,24 % necelé dve hodiny pred koncom seansy, zatiaľ čo US100 pridáva 0,42 %.
- Poklesy, ktoré začali po včerajšom zatvorení a pokračovali počas ázijskej seansy, súviseli s neistotou okolo možného uzavretia vlády USA. Republikáni sa zatiaľ nedohodli s demokratmi na novom rozpočte. Demokrati požadujú zahrnutie vyššieho financovania zdravotníctva, zatiaľ čo republikáni presadzujú čisté predĺženie minuloročných výdavkov do novembra.
- Shutdown by znamenal zastavenie činnosti mnohých federálnych agentúr. Až 750 000 štátnych zamestnancov by bolo poslaných na nútenú dovolenku. Objavujú sa aj špekulácie, že Donald Trump by mohol shutdown využiť ako príležitosť na prepúšťanie na ministerstve spravodlivosti či všeobecne na zníženie počtu štátnych úradníkov.
- ADP report ukázal v septembri pokles o 32 000 pracovných miest, čo je najhorší výsledok v súkromnom sektore od januára 2021. Dáta za august boli navyše revidované smerom nadol. V dôsledku toho nemusia byť piatkové dáta NFP zverejnené, pretože ministerstvo práce nebude počas shutdownu fungovať.
- Trhy teraz očakávajú, že po reporte ADP a pri prípadnom dlhom shutdowne by miera nezamestnanosti v USA mohla v októbri vzrásť na 4,7 %. Takýto výsledok by jasne signalizoval potrebu hlbších škrtov sadzieb zo strany Fedu.
- Americký dolár dnes plošne oslabil pre riziko shutdownu, aj keď uzavretie vlády priamo neovplyvňuje schopnosť USA plniť svoje dlhové záväzky. Predĺžený shutdown by však mohol viesť k prehodnoteniu prognóz rastu HDP v 4. štvrťroku. Napriek tomu sa kurz EURUSD do konca seansy stiahol z 1,1770 pod 1,1730.
- Fitch Ratings uviedla, že shutdown nemá okamžitý vplyv na výhľad amerického ratingu, ktorý zostáva na úrovni AA+ so stabilným výhľadom.
- Zlato pokračuje v raste a blíži sa hranici 3 900 USD za uncu. V 3. štvrťroku posilnilo o viac než 16 %, čo je jeden z najlepších kvartálnych výsledkov v histórii.
- Index ISM výrobného sektora USA vzrástol na 49,1 bodu, v súlade s očakávaniami, oproti 48,7 predtým. Subindex zamestnanosti sa zotavil, ale zostal pod 50. Subindex cien mierne klesol, avšak zostáva vysoko nad 60. Subindex nových objednávok sa po augustovom krátkom raste opäť prepadol pod 50.
- Zásoby ropy v USA vzrástli o 1,79 mil. barelov, čo prekonalo očakávania a kontrastuje so včerajším reportom API, ktorý ukázal nečakaný pokles o 3,7 mil. barelov. Napriek uzavretiu niektorých oddelení DOE plánuje EIA naďalej zverejňovať dáta a zbierať odpovede.
- V Nemecku dosiahol PMI 49,5 bodu (odhad 48,5), čo naznačuje mierne lepší výkon ekonomiky. Vo Francúzsku PMI klesol na 48,2 (odhad 48,1), čo je výrazný pokles oproti predchádzajúcim 50,4.
- Inflácia CPI v eurozóne v septembri zodpovedala očakávaniam analytikov. Jadrová inflácia zostala na 2,3 %, čo ukazuje, že cenové tlaky sú pod kontrolou a v súlade s cieľmi ECB. Centrálna banka tak môže brať aktuálnu politiku ako dobre nastavenú a nevidí potrebu okamžitého sprísnenia.
- Poľský PMI prekvapil pozitívne na úrovni 48,0 (odhad 46,4), čo signalizuje stabilizáciu v priemysle. Hoci zostáva pod hranicou 50, sektor vykazuje lepšie výsledky, než sa očakávalo.
- Bitcoin dnes posilňuje o takmer 3 % a blíži sa psychologickej hranici 120 000 USD. Ethereum pridáva takmer 4 % a prekonáva 4 300 USD.
- Nike zverejnil výsledky za 3. štvrťrok, čím oficiálne odštartoval novú výsledkovú sezónu. Výsledky síce nie sú z hľadiska rastu výrazné, ale prekonali očakávania investorov, čo môže signalizovať zmenu výhľadu firmy. Tržby dosiahli 11,72 mld. USD (+1 % medziročne). Zisk bol 727 mil. USD, čo je pokles o 31 % oproti minulému roku, a klesli aj marže. Trh však očakával slabšie výsledky pre problémy v Číne a clá.
- Akcie Netflixu klesajú o 2 %, hoci v premarkete stratili až 5 % po tom, čo Elon Musk vyzval používateľov, aby kvôli duševnému zdraviu zrušili svoje predplatné.
