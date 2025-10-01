Trump a pozastavenie činnosti vlády: Ďalší chybný odhad Wall Streetu?

Október je zvyčajne najviac turbulentným mesiacom roka pre akciové trhy. Jeho priemerná volatilita je o 33 % vyššia než u ostatných jedenástich mesiacov a pozastavenie činnosti americkej vlády to opäť pripomenulo. Aj keď by predĺžené pozastavenie zasiahlo státisíce federálnych zamestnancov, v praxi je jeho dopad na širšiu ekonomiku a trhy zvyčajne obmedzený. Bude tentoraz situácia iná?
V histórii došlo za posledné polstoročie k 21 pozastaveniam činnosti vlády a väčšina z nich bola vyriešená počas niekoľkých dní bez výrazných ekonomických následkov. Dokonca ani tie najdlhšie – za administratív Clintona či Obamu – nenarušili vtedajšie bull markety. To posledné, za vlády Trumpa, sa časovo zhodovalo s tým, že Fed pod vedením Powella prešiel na holubičí tón, čo počas oných 35 dní výrazne podporilo akcie.
Čo je tentoraz v hre
Teraz sa očakáva, že pozastavenie činnosti vlády by mohlo poslať na nútenú dovolenku asi 750 000 pracovníkov a stáť americkú ekonomiku miliardy dolárov strateného výkonu. Počas „shutdownu“ federálna vláda zastaví všetky nepodstatné funkcie, zatiaľ čo kľúčoví zamestnanci – napríklad aktívny vojenský personál a federálne bezpečnostné zložky – musia nastúpiť do práce, často bez mzdy.
Nedá sa vylúčiť, že tentoraz padnú všetky rekordy, vzhľadom na vyhrotenú rétoriku oboch strán. Medzi najväčšie riziká pre trhy patria schvaľovanie liekov, IPO a zverejňovanie makroekonomických údajov.
Trump, Fed a vplyv na trhy
Niektorí demokrati varujú, že ide o zástierku v čase, keď Trump výslovne žiada, aby ministerstvo spravodlivosti (DOJ) stíhalo tých, ktorých považuje za nepriateľov, tlačí na ABC, aby prepustila moderátora večernej šou, ktorého nemá rád, posiela Národnú gardu do demokratických miest a pripravuje armádu na boj proti „vnútornému nepriateľovi“.
Ak by pozastavenie trvalo tri týždne, odhaduje sa, že miera nezamestnanosti by mohla vyskočiť z 4,3 % v auguste na 4,6–4,7 %, keďže pracovníci na nútenej dovolenke sa rátajú ako dočasne nezamestnaní. Môže to byť Trumpov cieľ? Nové signály recesie by prinútili Fed znížiť sadzby, zatiaľ čo výnosy dlhopisov by klesali tak pre menovú politiku, ako aj pre ekonomické riziká, keď investori presúvajú kapitál do bezpečných aktív. To by vláde umožnilo lacnejšie financovanie v kritickej chvíli: refinancovanie viac ako 11 biliónov USD do konca roka 2026 – prakticky tretiny celého dlhu.
Splatnosti amerického dlhu. Zdroj: Bloomberg Finance.
Zatiaľ investori pokračujú v zaisťovaní sa proti všetkým týmto rizikám. Striebro práve uzavrelo najlepšie štvrťročie v histórii, zatiaľ čo zlato prekonalo hranicu 3 900 USD. Otázkou nie je, či dosiahne 4 000 USD, ale kedy.
Silver MN interval. Zdroj: Xstation
