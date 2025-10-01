AST SpaceMobile rastie o viac než 12 % po kľúčovom pokroku

Akcie AST SpaceMobile dnes rastú o viac než 12 %, keď investori nadšene reagujú na najnovšie aktualizácie týkajúce sa pokroku satelitnej konštelácie BlueBird. Hlavným faktorom rastu je oznámenie o dokončení finálnej montáže a úspešnom testovaní satelitu BlueBird 6, ktorý má byť 12. októbra odoslaný do Indie — dôležitý míľnik v časovej osi projektu. Satelit BlueBird 7 je navyše v záverečnej fáze príprav a ešte tento mesiac bude prepravený na štartovaciu rampu na Cape Canaveral, čo podčiarkuje tempo a efektivitu spoločnosti.
Firma systematicky napĺňa svoje ambiciózne plány a do konca roka 2026 chce mať na nízkej obežnej dráhe 45 až 60 satelitov BlueBird. To výrazne rozšíri sieťové pokrytie a operačnú kapacitu spoločnosti, čím sa otvoria nové príležitosti na poskytovanie globálnej mobilnej konektivity. Pravidelné štarty satelitov plánované každých jeden až dva mesiace v priebehu nasledujúcich dvoch rokov ukazujú na rozsah a dynamiku celého projektu.
Investori pozitívne zareagovali aj na rozhodnutie analytikov Barclays zvýšiť cieľovú cenu akcií na 60 USD, čo odráža rastúcu dôveru v konkurenčnú výhodu AST SpaceMobile. Spoločnosť sa odlišuje svojou unikátnou technológiou umožňujúcou priame prepojenie satelit–mobilný telefón, ktorá ponúka kompletné spektrum komunikačných služieb — od hlasových hovorov a textových správ po prístup na internet. To ju stavia do silnej pozície voči konkurentom, vrátane Starlinku.
Hoci je satelitný trh náročný a plný neistôt, dnešný výrazný rast ceny akcií odráža rastúcu dôveru investorov vo schopnosť spoločnosti naplniť svoje ambiciózne ciele a jej potenciál búrať bariéry a revolučne meniť globálnu bezdrôtovú konektivitu.
Zdroj: xStation5
