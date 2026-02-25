Denné zhrnutie – Wall Street čaká na Nvidia (25.02.2026)

- Indexy na Wall Street počas stredajšej seansy výrazne rastú, pričom trh očakáva výsledky spoločnosti Nvidia, aktuálne najväčšej verejne obchodovanej firmy na svete.
- Nasdaq 100 vzrástol až o 1 %, zatiaľ čo S&P 500 pridáva približne 0,7 %.
- Nvidia zverejní výsledky po uzavretí trhu. Očakáva sa medziročný rast tržieb takmer o 70 % na približne 66 mld. USD. Investori stavia na výrazné prekonanie konsenzu, pričom opčný trh implikuje pohyb približne o 5 % oboma smermi.
- Akcie Nvidia pred zverejnením rastú o viac než 2 % a obchodujú sa blízko historických maxím. Konkurenti ako TSMC a ASML sú na rekordných úrovniach, zatiaľ čo zákazníci Nvidia vo svojich posledných reportoch očakávajú rekordné kapitálové výdavky.
- Americký dolár je dnes mierne pod tlakom, pričom pár EUR/USD sa vracia nad úroveň 1,18.
- Slabší dolár a globálna neistota ohľadom ďalších krokov Donalda Trumpa v oblasti ciel a Iránu podporujú rast zlata o viac než 1 % nad 5 200 USD, zatiaľ čo striebro rastie nad 90 USD (+4 %).
- Donald Trump vo svojom prejave o stave Únie nepriniesol výrazné prekvapenia. Zopakoval potrebu zachovať colnú stratégiu a vyjadril snahu riešiť otázku Iránu prostredníctvom novej dohody.
- Trh kryptomien dnes vykazuje silnú dynamiku. Bitcoin rastie o 7 % a obchoduje sa blízko 69 000 USD, zatiaľ čo Ethereum posilňuje o 11 % nad 2 000 USD.
- Warner Bros uviedol, že Paramount predložil novú ponuku na prevzatie vo výške 31 USD za akciu, ktorá by mohla predstavovať atraktívnejšiu ponuku než tá od Netflixu.
- Mesačné inflačné údaje z Austrálie prekonali očakávania, čo zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb zo strany RBA. AUD/USD preto dnes rastie takmer o 1 %.
- Japonský jen zostáva slabý v dôsledku špekulácií, že vláda preferuje slabšiu menu a nepodporuje zvyšovanie úrokových sadzieb. USD/JPY sa tak posúva nad 156.
- Ceny ropy zostávajú zvýšené kvôli rizikám spojeným s možnými americkými údermi na Irán. Hoci Trump deklaruje preferenciu mierového riešenia, jeho vyjadrenia o obnove iránskych jadrových zariadení počas rokovaní zvýšili vnímanú pravdepodobnosť bezprostredných leteckých útokov.
- Zásoby ropy v USA dnes vzrástli o takmer 16 mil. barelov, výrazne nad očakávaný nárast o 2 mil. barelov. Hoci sú zásoby nad minuloročnými úrovňami, zostávajú pod päťročným priemerom.
- V prostredí vysokých cien a výrazného prebytku ponuky krajiny ako Rusko a Irán znižujú oficiálne exportné ceny ropy.
- CME oznámila technickú poruchu a pozastavila obchodovanie s plynom a kovmi. Výpadok prichádza pred zajtrajším First Position Day a piatkovým First Notice Day pri futures kontraktoch.
