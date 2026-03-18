Bude káva nové kakao? Trh sa obáva výrazného poklesu cien kávy ☕

- Káva by podľa analytikov mohla zaznamenať podobný pokles ako kakao po roku 2024
- Hlavným dôvodom je pokles dopytu a šetrenie spotrebiteľov
- Ceny kávy tento rok klesajú kvôli očakávanej vyššej produkcii v Brazílii
Rad expertov na komoditné trhy začal porovnávať vývoj cien kávy a kakaa a upozorňuje, že káva by mohla v nasledujúcich mesiacoch prejsť podobným vývojom ako kakao, ktorého ceny po dosiahnutí historických maxím v roku 2024 následne prudko klesli.
Ceny kakaa sa na konci roka 2024 vyšplhali nad 12 000 dolárov za tonu, najmä v dôsledku nepriaznivého počasia v producentských krajinách, ktoré obmedzilo ponuku. Následne však v priebehu približne jedného roka klesli o viac ako 70 %, a to najmä v dôsledku poklesu dopytu. Spotrebitelia začali obmedzovať nákupy drahšej čokolády a výrobcovia reagovali zmenšovaním balení alebo nahrádzaním kakaa lacnejšími surovinami. Podobný vývoj bol badateľný aj pri káve. Arabica dosiahla rekordné ceny vo februári 2025, a to v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok v tropických oblastiach, ako aj obchodných bariér, ktoré narušili globálny trh. Tento rok však ceny začali klesať, najmä vďaka očakávanému oživeniu produkcie v Brazílii, ktorá je najväčším svetovým producentom kávy.
Analytici teraz očakávajú ďalší pokles – cena by mohla do konca roka klesnúť až na 2 doláre za libru, zatiaľ čo analytik spoločnosti Avere Commodities Digby Beatson-Hird odhaduje pokles dokonca na 1,80 dolára. Pre porovnanie, trh sa aktuálne pohybuje okolo 2,9 dolára za libru. Hlavným dôvodom je slabnúci dopyt spôsobený vysokými cenami. Prieskum medzi americkými spotrebiteľmi ukázal, že viac ako 60 % ľudí začalo šetriť na káve a obmedzuje návštevy kaviarní. Viac pijú kávu doma alebo prechádzajú na lacnejšie značky. Zaujímavé však je, že celkový počet konzumentov kávy zostáva stabilný.
Na zmenu správania spotrebiteľov reaguje aj samotný trh. Drahšie druhy arabiky, napríklad z Kolumbie alebo Strednej Ameriky, strácajú podiel na trhu, zatiaľ čo lacnejšia robusta posilňuje. Podľa banky Rabobank sa dopyt po káve v roku 2025 prakticky zastavil, čo je výrazný kontrast oproti obdobiu pred pandémiou, keď rástol tempom približne 2,3 % ročne.
Do budúcnosti by sa však situácia mohla opäť zlepšiť. Klesajúce ceny by sa mali postupne premietnuť aj do cien pre spotrebiteľov, čo by mohlo podporiť obnovenie rastu dopytu. Rabobank očakáva v roku 2026 jeho nárast o približne 2 %. Na rozdiel od kakaa však existujú faktory, ktoré môžu pokles cien kávy zmierniť. Analytici upozorňujú, že ani očakávaná rekordná úroda v Brazílii nemusí viesť k výraznému zlacneniu. Farmári sú totiž finančne silnejší než v minulosti a môžu predávať postupne, čím obmedzia tlak na rýchly pokles cien.
Graf COFFEE (D1)
Zdroj: xStation05
