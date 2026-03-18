US Open: Nervozita z vojny a vysoká inflácia zmrazili náladu na Wall Street

- Eskalácia konfliktu: Izraelský útok na iránske obrovské plynové pole South Pars vyvolal hrozby odvety proti energetickým aktívam v celom Perzskom zálive. Ropa Brent dnes vzrástla o viac ako 5 % a dotkla sa úrovne 110 USD za barel, zatiaľ čo plyn TTF podobne posilnil až k 55 EUR/MWh.
- Inflačné prekvapenie: Nečakaný medzimesačný rast PPI za február o 0,7 % naznačuje, že cenové tlaky zrýchľovali už dávno pred vypuknutím nepriateľských akcií.
- Fed v kúte: Trhy pred dnešným ostro sledovaným vystúpením Jeroma Powella prakticky opustili stávky na znižovanie úrokových sadzieb v roku 2026.
Prehľad trhu: Stredajšie otvorenie na Wall Street prinieslo výrazný pokles a ukončilo dvojdňovú rastovú korekciu. Investori sa potýkajú s volatilnou kombináciou makroekonomických dát a geopolitického rizika. Za zmienku stojí, že po dnešnej seanse dôjde k rolovaniu futures kontraktov. Akýkoľvek rast pri zajtrajšom otvorení by preto mal byť vnímaný ako technická úprava, nie ako náhle zlepšenie základného sentimentu.
Útok na iránsku strednodobú energetickú infraštruktúru vyvolal ďalší rast cien ropy, ktorá od začiatku konfliktu 28. februára vzrástla takmer o 50 % a od začiatku roka o viac ako 70 %. Hrozba „lepivej“ inflácie spolu s masívnym šokom na strane dodávok energií posilňuje obavy, že Federálny rezervný systém bude nútený držať reštriktívne nastavenie politiky oveľa dlhšie, než sa očakávalo. Centrálne banky sa síce nemusia okamžite vrátiť k aktívnemu zvyšovaniu sadzieb, vzhľadom na štrukturálne rozdiely oproti kríze v roku 2022, čoraz viac však prevláda názor, že váhanie v nádeji na rýchly „návrat k normálu“ by mohlo byť chybou menovej politiky.
Technická analýza: US500
Index S&P 500 pri otvorení odpísal približne 0,6 % a vymazal optimizmus z predchádzajúcich dvoch seáns. Index je teraz nižšie približne o 0,5 % a po včerajšom odraze môže vytvárať medvediu engulfing formáciu.
- Kľúčové úrovne: Uzavretie pod 6 700 by mohlo vyvolať opätovné otestovanie zóny dopytu nad 6 600.
- Faktor rolovania: Po rollovere sa očakáva, že US500 otvorí približne o 50 bodov vyššie než aktuálny marcový kontrakt.
- Powell v centre pozornosti: Dnešný cenový vývoj bude pravdepodobne určovať rétorika Jeroma Powella. Kľúčovou otázkou zostáva, či Fed upozorní na riziko dlhodobého návratu inflácie, alebo bude ropný ponukový šok vnímať ako prechodný jav, ktorý si nevyžaduje zmenu širšej trajektórie menovej politiky.
Firemný prehľad: AI a polovodiče odolávajú širšiemu výpredaju
- Micron Technology: Výrobca čipov zostáva jedným z hlavných víťazov roka 2026 vďaka boomu v oblasti pamätí. Trhy sa pripravujú na hospodárske výsledky zverejnené po dnešnom uzavretí trhu, ktoré poslúžia ako test sentimentu v celom sektore.
- Optický sektor: Applied Optoelectronics (+9,5 %), Lumentum (+10 %) a Coherent (+6,4 %) výrazne posilnili po konferencii Optical Fiber Communications v Los Angeles, kde vedenia spoločností ponúkli pozitívny výhlaď pre dopyt po AI infraštruktúre.
- Swarmer Inc: Nováčik v oblasti softvéru pre drony riadené AI pokračoval v prudkom raste a pridal viac ako 90 %. Aktuálne ide o najúspešnejšie americké IPO za posledných 12 mesiacov.
- CF Industries: Výrobca hnojív najskôr oslabil o 4,0 % po tom, čo Mizuho znížila odporúčanie na „underperform“ s tým, že rast ťahaný blokádou Hormuzského prielivu bol prehnaný. Akcie sa však následne vrátili do kladných hodnôt spolu s rastom cien ropy. Titul je od začiatku roka vyššie o 60 %.
- Lululemon: Akcie zostávajú pod tlakom po výhľade druhého po sebe idúceho roka poklesu ziskovosti, ktorý ešte zhoršujú produktové zlyhania a personálne vákuum vo vedení.
- Digitálne aktíva: Spoločnosti naviazané na kryptomeny, ako napríklad Gemini Space Station, oslabili po tom, čo Citi znížila svoje cenové prognózy pre Bitcoin pre pomalý legislatívny postup v USA.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.