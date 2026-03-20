Denné zhrnutie: Wall Street oslabuje, zlato klesá, dolár ďalej víťazí v režime risk-off (20.03.2026)

- Futures na americké indexy prešli po ďalšej eskalácii vojny na Blízkom východe do úplne defenzívneho režimu. Straty vedú akcie menších firiem v indexe Russell 2000 (US2000: -2,7 %; dvojtýždňové minimum), tesne nasledované technologickým Nasdaqom (US100: -2 %), indexom S&P 500 (US500: -1,6 %) a Dow Jonesom (US30: -1,2 %).
- Za prudkým poklesom stoja iránske útoky zamerané na kľúčovú ropnú a plynovú infraštruktúru v krajinách Perzského zálivu, ktoré ženú ceny komodít vyššie. Ropa Brent dnes rastie o 3,8 % a dostáva sa takmer na 107 USD za barel. Tlak ďalej zosilnel po vyhlásení Iránu, že počas vojenských operácií nemá v úmysle rokovať o bezpečnosti Hormuzského prielivu.
- Podľa CBS sa Spojené štáty pripravujú na možný pozemný útok na Irán. Vysoko postavení vojenskí velitelia si údajne vyžiadali potrebné povolenia na prípravu prípadnej operácie. USA navyše urýchľujú presun námornej pechoty na Blízky východ, pričom budúci týždeň by mohlo doraziť až 2 200 mariňákov.
- Rastúce riziko dlhodobejšieho energetického šoku zvyšuje inflačné očakávania a podporuje stávky na jastrabiu menovú politiku. Futures trh teraz započítava zvýšenie úrokových sadzieb v USA v decembri, pričom ešte do včerajška základný scenár s nijakým zvýšením sadzieb v roku 2026 nepočítal.
- Dolárový index rastie o 0,25 % a maže straty po relatívne vyváženom zasadnutí FOMC. Silu tohto úteku do dolára najlepšie ukazuje symetrický odlev kapitálu z mien typu risk-on (AUDUSD: -0,9 %, NZDUSD: -0,6 %) aj z tradičných bezpečných prístavov (USDJPY: +0,9 %). USD čelí odporu iba zo strany kanadského dolára, ktorý podporuje ropa (USDCAD: -0,2 %), a švajčiarskeho franku (USDCHF: -0,05 %). EURUSD koriguje o 0,15 % na 1,156.
- Presun kapitálu do dolára zároveň vyvoláva výpredaj drahých kovov. Zlato klesá o ďalších 2,4 % na 4 525 USD za uncu, čo je najnižšia úroveň od začiatku februára. Ešte horšie si vedie striebro, ktoré oslabuje o 5 % na 67 USD. V červených číslach sú aj platina (-1,2 %) a paládium (-2 %). Vyhliadky na spomalenie ekonomiky navyše doliehajú aj na priemyselné kovy (meď: -2,6 %).
