Denné zhrnutie: Wall Street rastie napriek zmiešaným ISM a ADP reportom 🗽 US100 +0,5 %

- Americké indexy dnes rastú napriek zmiešaným dátam z trhu práce (ADP) a sektora služieb (ISM). US100 si pripisuje viac než 0,5 %, zatiaľ čo futures na Dow Jones (US30) rastú takmer o 0,7 %. Európske trhy takisto zakončili solídnu seansu: DAX vzrástol o 0,72 % a indexy FTSE 100 aj Euro Stoxx 50 posilnili o viac než 0,4 %.
- Na Wall Street sú akcie Alphabet pod tlakom, zatiaľ čo Amazon vedie rast veľkých technologických firiem so ziskom takmer 4 %. V polovodičovom sektore oslabuje Taiwan Semiconductor, hoci sektor ako celok vykazuje silu. Po uzavretí trhu zverejní výsledky Broadcom (AVGO.US).
Nové americké dáta ukazujú pretrvávajúci tlak na ceny v službách, aj keď index cien ISM bol mierne pod očakávaniami, stále sa drží pri úrovni 70. Súčasne trh práce ukazuje známky ochladzovania – oslabil tak report ADP, ako aj subindex zamestnanosti ISM.
Kľúčové americké dáta:
ISM Services Index: 52 (Očakávanie 51; Predchádzajúce 50,1)
Business Activity Index: 55 (Očakávanie 53; Predchádzajúce 52,6)
Employment Index: 46,5 (Predchádzajúce 46,4)
Prices Paid Index: 69,2 (Predchádzajúce 69,9)
Žiadosti o podporu v nezamestnanosti: 237 tis. (Očakávanie 230 tis.; Predchádzajúce 229 tis.)
Obchodná bilancia: –78,30 mld. USD (Očakávanie –77,70 mld.; Predchádzajúce –59,10 mld.)
ADP Employment Change: 54 tis. (Očakávanie 73 tis.; Predchádzajúce 104 tis.)
- V technologickom sektore vedú poklesy akcie Salesforce, ktoré klesajú o takmer 6 % po slabom výhľade tržieb. Napriek tomu, že EPS aj kvartálne tržby prekonali očakávania, investori sa obávajú spomaľujúceho rastu, ktorý by mohol signalizovať zmenšujúci sa trh. CEO Marc Benioff bagatelizoval obavy týkajúce sa AI a označil ich za neopodstatnené. Akcie GitLab stratili viac než 7 % po zmene CFO a slabšom výhľade.
- Na makroscéne posilňuje americký dolár, dolárový index vzrástol takmer o 0,3 %. Sentiment na kryptomenách zostáva slabý — Bitcoin klesá o takmer 2 %, Ethereum stráca viac než 3 %. Drahé kovy sú tiež pod tlakom: zlato klesá o viac než 0,5 % a striebro o takmer 2 %. Priemyselné kovy vykázali len obmedzenú volatilitu.
- Energetické komodity taktiež oslabili: ropa klesla o viac než 1 %, zatiaľ čo zemný plyn zostal stabilný po zverejnení dát o zásobách (+55 bcf), ktoré zodpovedali očakávaniam.
- Z Fedu zaznel mierne holubičí tón od Johna Williamsa, ktorý uviedol, že inflácia v USA sa pravdepodobne nevráti k cieľu skôr než v roku 2027. Zdôraznil, že menová politika zostáva reštriktívna, upozornil na riziko spomalenia trhu práce a opísal infláciu v službách ako „prijateľnú“ a smerujúcu správnym smerom.
