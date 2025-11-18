Denné zhrnutie: Wall Street sa snaží o odraz 📈 Amazon a Microsoft pod tlakom Rothschild & Co Redburn

- Po počiatočnej vlne výrazného výpredaja sa americké indexy okolo 17:00 SEČ začali zotavovať. Index US500 je aktuálne v mínuse len necelých 0,2 %, zatiaľ čo krátko po otvorení strácal takmer 1,1 %. Technologický sektor však zostáva pod tlakom – najviac klesajú akcie Microsoftu a Amazonu.
- Analytici Rothschild & Co Redburn znížili odporúčanie pre obe spoločnosti z „kúpiť“ na „neutrálne“ a upravili cieľovú cenu pre akcie Microsoftu smerom nadol, pričom cieľ pre Amazon ponechali na 250 USD. Cieľová cena pre Microsoft bola znížená na 500 USD. Dôvodom sú podľa firmy nadmerné investície súvisiace s umelou inteligenciou.
- Akcie Home Depot dnes klesajú takmer o 4 % po znížení výhľadu tržieb na tento rok. Spoločnosť tak opäť signalizuje slabnúci dopyt v americkej ekonomike a opatrné výdavky spotrebiteľov. Nvidia takisto klesá o viac ako 1 % pred zverejnením výsledkov, ktoré budú publikované zajtra po uzavretí americkej obchodnej seansy.
- Z makrodát: revidované jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA za október zaznamenali medzimesačný rast o 0,3 % (očak. 0,4 %, predch. 0,4 %). Ročná revízia dosiahla 2,9 % (v súlade s prognózou). Továrenské objednávky vzrástli o 1,4 % MoM (očak. 1,4 %, predch. -1,3 %). Index trhu bývania NAHB dosiahol 38 bodov vs. očak. 37 a predchádzajúcich 37.
- Zlato posilnilo o 0,6 % a pokračuje v raste od úrovne 50-dňového EMA. Striebro pridáva vyše 1 %. Futures na dolárový index (USDIDX) mierne rastú, zatiaľ čo EURUSD sa po poklese z 1,157 na 1,158 jemne odrazil. Donald Trump oznámil, že Saudská Arábia investuje do USA 600 miliárd USD v rámci novej obchodnej dohody. Saudskoarabskí predstavitelia zároveň naznačili, že suma by mohla stúpnuť až na 1 bilión USD.
- USA zároveň zvažujú obmedzenia vývozu pokročilých AI čipov smerujúcich do Saudskej Arábie. Diskusie tiež naznačujú, že USA posudzujú možnosť civilnej jadrovej dohody, ktorá by mohla otvoriť cestu aj k budúcej vojenskej spolupráci. Očakáva sa, že časť z investície 600 miliárd USD poputuje do infraštruktúry AI v USA.
- Cena ropy rastie štvrtý deň po sebe a blíži sa k úrovni 65 USD za barel. Futures na zemný plyn Henry Hub (NATGAS) taktiež prudko rastú – medzi 17:00 a 20:00 SEČ vzrástli z 4,22 na 4,38 USD. Sentiment na trhu s kryptomenami zostáva slabý. Bitcoin dnes klesol na 90 000 USD, ale po výpredaji sa zotavil nad 93 000 USD. Ethereum takisto vymazalo skoršie straty a stúplo z 2 930 na približne 3 150 USD.
- Futures na kakao sa dnes pokúšajú stabilizovať na ICE po výraznom výpredaji – od 1. septembra klesli ceny kakaa takmer o 35 %. Administratíva Donalda Trumpa zrušila 10 % odvetné clo na komodity, ktoré sa v USA nevyrábajú, vrátane kakaa. Kakao z Brazílie však stále podlieha vysokému 40 % bezpečnostnému clu, čo obmedzuje pozitívny efekt. Pobrežie Slonoviny oznámilo, že vývoz v období od 1. októbra do 16. novembra dosiahol 516 787 ton, čo je medziročne pokles o takmer 6 %. Na druhej strane farmári z Pobrežia Slonoviny a Ghany hlásia zdravé stromy, rýchly vývoj plodov a ideálne podmienky na sušenie. Mondelez navyše uviedol, že počet plodov je o 7 % vyšší ako päťročný priemer. V Ázii sa spracovanie kakaa prepadlo o 17 %, čo je najnižšia hodnota za tretí kvartál za deväť rokov. V Európe došlo k poklesu o 4,8 %, čo je desaťročné minimum. Severná Amerika vykázala nárast o 3,2 %, no analytici upozorňujú, že to skresľujú noví reportujúci účastníci, nie reálny nárast spotreby.
Zdroj: xStation5
