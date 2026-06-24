Denné zhrnutie: Wall Street si drží pozície, zatiaľ čo komodity padajú pod tlakom jastrabieho Fedu (24.06.2026)

📈 Prehľad trhov a akciových búrz
- Futures sa odrážajú: Po bolestivom výpredaji technologického sektora počas prvých dvoch dní tohto týždňa vykazujú americké futures a hlavné indexy známky stabilizácie a pokúšajú sa vytvoriť lokálne dno. US500 sa obchoduje blízko včerajšieho záveru, zatiaľ čo US100 prehlbuje straty, klesá o 0,8 % a testuje úroveň 29 500 bodov.
- USA prekonávajú zvyšok sveta: Optimizmus na Wall Street podporujú komentáre amerického ministra financií Scotta Bessenta, ktorý vyzdvihol preukázanú odolnosť americkej ekonomiky. Kým regióny silne zasiahnuté geopolitickými konfliktmi zaznamenávajú rast HDP blízko nuly, kapitál vo veľkom smeruje do bezpečných amerických aktív.
- J.P. Morgan zvyšuje cieľ: Trhový sentiment podporila aj banka J.P. Morgan, ktorá zvýšila svoj cieľ pre index S&P 500 na konci roka 2026 zo 7 600 na 7 800 bodov. Dôvodom je pokračujúci investičný boom v sektore umelej inteligencie.
🏢 Firmy a akcie
- Micron pred výsledkami: Pozornosť celého technologického sektora (vrátane spoločností Nvidia, Microsoft a Dell) sa sústreďuje na výsledky spoločnosti Micron Technology, ktoré budú zverejnené po uzavretí trhu. Akcie spoločnosti za posledný rok vzrástli o astronomických 700 %, čo medzi investormi vyvoláva otázku, či už pozitívny výhľad nie je plne započítaný v cene. Výsledky budú kľúčovým testom udržateľnosti globálnych investícií do AI infraštruktúry, ktoré majú v rámci odvetvia presiahnuť 600 miliárd USD.
- Historické zaradenie Alphabetu do Dow Jonesu: Gigant z Mountain View sa oficiálne pridá k elitnému indexu DJIA a nahradí spoločnosť Verizon Communications. Zmena nadobudne účinnosť v pondelok 29. júna 2026. Ide o symbolické potvrdenie éry ovládanej AI a cloudovými technológiami, ktoré vyvolá rozsiahle rebalansovanie ETF portfólií. Akcie Alphabetu dnes rastú o 1 % a vykazujú silnú výkonnosť napriek širšiemu výpredaju technologického sektora.
- Obranný sektor ustupuje a investori realizujú zisky: Akcie obranných spoločností (vrátane európskeho Rheinmetallu a amerických zbrojárskych gigantov) pokračujú v poklese. Investori vo veľkom realizujú zisky pre absenciu nových eskalačných impulzov a rastúce špekulácie o diplomatickom znovuotvorení strategického Hormuzského prielivu. Rheinmetall dnes stráca 18 %.
🛢️ Energetické komodity
- Kolaps cien ropy a vymazanie vojnovej prémie: Cena ropy WTI klesla pod psychologickú hranicu 70 USD za barel a vrátila sa na úrovne z prvého obchodného dňa po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Spojené štáty uviedli, že v Hormuzskom prielive sa nevyberajú žiadne tranzitné poplatky a návrat k normálnemu fungovaniu by mal byť dosiahnutý v priebehu niekoľkých týždňov po dokončení odmínovacích operácií. Minister energetiky navyše uviedol, že USA dokážu zabezpečiť bezpečný priechod prielivom aj bez dohody s Iránom.
- Pasca v dátach EIA: Dnešná týždenná správa ministerstva energetiky priniesla na prvý pohľad veľmi pozitívne údaje pre býkov, no detaily urýchlili výpredaj komodity. Zásoby ropy klesli o 6,088 mil. barelov (oproti očakávanému poklesu o 4,461 mil.). Naopak zásoby benzínu nečakane vzrástli o 2,064 mil. barelov (trh očakával pokles o 0,578 mil.) a zásoby destilátov sa zvýšili o 3,064 mil. barelov (oproti očakávanému poklesu o 0,505 mil.).
- Americké rafinérie a strategické rezervy: Americké rafinérie pracujú takmer na plnú kapacitu, čo priamo vysvetľuje prudký pokles zásob surovej ropy. Zásoby hotových palív však nečakane vzrástli a prerušili agresívny klesajúci trend posledných týždňov. Súčasne sa Strategická ropná rezerva USA (SPR) prepadla na najnižšiu úroveň od 80. rokov.
🪙 Drahé kovy
- Kolaps drahých kovov a minimá roka 2026: Zlato aj striebro dosahujú najnižšie úrovne tohto roka. Cena zlata prerazila kľúčový support pod hranicou 4 000 USD za uncu a od januárových historických maxím (5 600 USD) stratila takmer 30 %. Za výpredajom stojí nová doktrína šéfa Fedu Kevina Warsha. Napriek lacnejšej rope upozorňuje na pretrvávajúcu jadrovú infláciu (PCE na úrovni 3,6 %) a neplánuje uvoľňovať menovú politiku. Trh preto vážne zvažuje možnosť zvýšenia sadzieb už v septembri 2026. Ďalší technický support sa nachádza na úrovni 3 570 USD.
- Striebro pod 60 USD: Striebro zažíva najhoršie obdobie za posledných päť rokov a testuje najnižšie úrovne od decembra minulého roka. Okrem silného dolára (index USD na 13-mesačných maximách) ho negatívne ovplyvňuje priemyselné spomalenie v Číne a slabnúci dopyt po solárnych paneloch.
- Rast pomeru zlato/striebro a cenové projekcie: Pomer Gold/Silver Ratio prudko rastie smerom k pásmu 70–80. Ak sa zlato stabilizuje okolo 4 000 USD, implikuje to pokles striebra do pásma 50–57,15 USD. V najhoršom scenári by cena mohla klesnúť až na 45–46 USD.
🌾 Poľnohospodárske trhy
- Hrozba Super El Niño a extrémne klimatické anomálie: Najnovšie meteorologické údaje naznačujú 60–67 % pravdepodobnosť vzniku deštruktívneho javu Super El Niño na prelome rokov 2026 a 2027. Táto anomália by mohla patriť medzi najsilnejšie teplotné výkyvy zaznamenané od roku 1950.
- Tlak na ponuku mäkkých komodít: Blížiaca sa anomália priamo ohrozuje produkciu mäkkých komodít v západnej Afrike (kakao) a juhovýchodnej Ázii (káva Robusta). Ceny kakaa zostávajú na extrémne vysokých úrovniach v dôsledku veľmi napätej rovnováhy medzi ponukou a dopytom. Kakao dnes pridáva ďalších 7 % a testuje hranicu 5 000 USD za tonu.
- Ničenie dopytu a beneficienti počasia: Analytici upozorňujú na asymetriu trhu. Extrémne ceny už začínajú obmedzovať dopyt (tzv. demand destruction), čo musia investori pri pozicionovaní zohľadniť. Naopak medzi hlavných beneficientov počasia môžu patriť sója a americký zemný plyn, ktorých produkcia počas El Niño zvyčajne rastie, čo vytvára priestor pre pokles ich cien.
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