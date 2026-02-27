Block Inc. prepúšťa 40 % zamestnancov a rastie o 16 % – Je to nová paradigma?

Block Inc. je spoločnosť klasifikovaná ako „fintech“ a jedna z hviezd dnešnej seansy. Po uzavretí trhu 26. februára zverejnila výsledky. Samotné výsledky dopadli dobre: zisk bol blízko očakávaní trhu a medziročne vzrástol o 18 %.
Najsilnejšie však trh zareagoval na masívne zníženie počtu zamestnancov – 4 000 ľudí z celkovej pracovnej sily 10 000. Generálny riaditeľ s hrdosťou a sebadôverou hovorí o úspechu AI iniciatív vo firme a o tom, že vďaka nim môže spoločnosť znížiť počet zamestnancov, a tým aj náklady.
V posledných štvrťrokoch sa čoraz častejšie a hlasnejšie hovorí o hrozbe, ktorú AI predstavuje pre zamestnanosť, najmä pre takzvaných „white-collar“ pracovníkov. Najnovšie prepúšťanie v Blocku, škrt takmer o polovicu napriek silným výsledkom, dokonale zapadá do trendu postupnej, no rozhodnej erózie trhu práce bez zjavného vplyvu na výkonnosť firiem. Ak však odhliadneme od širšieho trhu práce, je to naozaj to, čo vidíme v Blocku?
Všetko naznačuje, že príbeh Blocku vyzerá celkom inak. Block nie je vlastníkom len jednotlivých platforiem a finančných riešení, ktoré sú na ne naviazané. Predáva systém vzájomne sa dopĺňajúcich produktov a riešení. Takéto systémy zvyčajne vyžadujú veľa práce a kapitálu na vývoj a ich úspech závisí od dosiahnutia takzvaného „sieťového efektu“, teda od dosiahnutia určitého, viac-menej konkrétneho počtu používateľov.
To je prípad Blocku. Platformy ako „Square“ a „Cash App“ potrebovali mnoho rokov, aby vyrástli a stali sa vysoko ziskovým, samoposilňujúcim strojom, akým sú dnes. Slovo „samoposilňujúci“ je tu kľúčové. Block už svoj produkt aj sieť vybudoval, takže jednoducho už nepotrebuje toľko zamestnancov: údržba a rozvoj existujúcich riešení nevyžaduje toľko ľudí ako ich pôvodné vytvorenie. Je to naozaj také jednoduché.
A čo veľmi jasné vyhlásenia o AI a jej kľúčovej úlohe v stratégii firmy? Ako už naznačuje samotný názov, sú to len vyhlásenia. Block už predtým znížil významnú časť pracovnej sily – na začiatku roka 2025 a v roku 2024 – a vtedy predstavenstvo o zavádzaní AI nekomunikovalo nič.
Navyše stratégia spoločnosti popri AI spomína aj „distribuovaný model práce“, čo je eufemizmus pre dobre známy „offshoring“. Pre investorov, ktorých zaujíma, či firma skutočne znížila počet zamestnancov, bude kľúčové sledovať, či rastú záväzky za externé služby. To by bol jasný dôkaz, že sa práca presúva mimo firmy „za náklad“, namiesto toho, aby sa automatizovala.
XYZ.US (D1)
Zdroj: xStation5
Hoci dnešná seansa priniesla pôsobivý rast, spoločnosť je stále veľmi ďaleko od svojho povýcovidového vrcholu valuácie.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
US OPEN: Wall Street zadržiava dych pred výsledkami Nvidia
Michael Burry a Palantir: Známy analytik vznáša vážne obvinenia
Palo Alto – tržby: Je bezpečnosť teraz lacná?
Denné zhrnutie: Trh hľadá smer, ropa a kovy pod tlakom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.