Jane Street: Legendárny market maker na súde

Spoločnosť Jane Street patrí medzi najväčšie proprietárne obchodné a market-making firmy na svete. Špecializuje sa na kvantitatívnu analýzu a je veľmi aktívna na trhoch s derivátmi. Komplexnosť jej stratégií, rozsah operácií aj špecifická firemná kultúra z nej urobili „legendu“ finančných trhov. V posledných dňoch sa firma opäť dostala do centra pozornosti v súvislosti so závažnými regulačnými obvineniami a súdnymi spormi.
V lete 2025 vydal indický regulátor SEBI predbežné opatrenie voči subjektom prepojeným s Jane Street, ktoré v praxi znamenalo obmedzenie prístupu na miestny trh. SEBI tvrdí, že došlo k schéme spočívajúcej vo využívaní mikroštruktúry trhu v dňoch expirácie nástrojov – prostredníctvom agresívneho toku pokynov v zložkách indexu Bank Nifty a/alebo futures kontraktov, následne s realizáciou ziskov na trhu s opciami. Regulátor uviedol sumu približne 567 miliónov USD ako údajné „nezákonné zisky“, ktoré majú byť zabezpečené. Je dôležité zdôrazniť, že ide o fázu konania založenú na obvineniach, nie o konečné a záväzné rozhodnutie.
Ešte väčšiu pozornosť vyvolala žaloba podaná v Spojených štátoch 23. februára 2026 správcom likvidácie spoločnosti Terraform Labs. Žaloba obsahuje obvinenia z využitia podstatných neverejných informácií a tzv. front-runningu v súvislosti s likviditnými operáciami v ekosystéme TerraUSD/LUNA v máji 2022. Podľa žalobnej teórie mali tieto kroky urýchliť a prehĺbiť krízu, ktorá napokon viedla ku kolapsu projektu. Jane Street obvinenia verejne odmietla ako neopodstatnené a účelové a tvrdí, že straty investorov boli primárne dôsledkom pochybení a zneužití zo strany vedenia Terraform.
Kolaps Terraform je sám o sebe komplexnou udalosťou a zapadá do širšieho kontextu likviditnej krízy a deleveragingu na kryptotrhu v roku 2022, ktorého neskoršou kapitolou bol aj pád FTX. Zmienka o úlohe Jane Street spolu so skutočnosťou, že časti žaloby sú začiernené, podnietila špekulácie v kryptokomunite a vlnu konšpiračných teórií. Tento „šum“ však nepredstavuje dôkaz a je potrebné ho oddeľovať od procesných faktov.
V tejto chvíli je kľúčové rozlišovať medzi oboma prípadmi: v Indii prebieha regulačné konanie vo fáze predbežného zabezpečenia aktív týkajúce sa údajného konania počas expiračných dní; v Spojených štátoch ide o civilný spor o údajné využitie neverejných informácií v kritickom momente pre Terra/LUNA.
Konečný obraz bude závisieť od dôkazov a rozhodnutí regulátorov a súdov, preto je vhodné vyhnúť sa kategorickým záverom, kým sa konania ďalej nevyvinú.
