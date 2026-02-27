Applied Optoelectronics prudko rastie: výhľad pre optiku do AI dátových centier zrýchľuje

Akcie rastú, pretože investori zareagovali na lepšie než očakávané výsledky za 4. štvrťrok a najmä na výhľad tržieb na 1. štvrťrok vo výške 150–165 mil. USD, ktorý prekonal očakávania Wall Street. To podporilo optimistický príbeh o zrýchľujúcom dopyte po optických sieťových riešeniach pre dátové centrá (vrátane produktov novej generácie, ako sú 800G transceivery) súvisiacom s budovaním AI infraštruktúry. Zdroj: xStation5
Čo stálo za rastom
Zlepšenie marží
AOI uviedla tržby 4Q 2025 vo výške 134,3 mil. USD (vs. 100,3 mil. USD pred rokom) a GAAP hrubú maržu 31,2 % (vs. 28,7 % pred rokom). Non-GAAP hrubá marža bola 31,4 %.
Silnejšia tržbová guidance
Na 1Q 2026 AOI očakáva tržby 150–165 mil. USD a non-GAAP hrubú maržu 29–31 %.
Konsenzus sa pohyboval približne na úrovni 145,7 mil. USD, takže trh reagoval najmä na výhľad.
AI networking ako hlavný príbeh
AOI profituje z rastu dátových centier a vyšších rýchlostí prepojenia (400G, 800G a ďalšie generácie), pričom v sprievodnom pokrytí sa spomína hyperscaler dopyt.
Čo sledovať ďalej
Dodávky a škálovanie
Kľúčové bude, či firma zvládne rozbeh objemov bez návratu tlaku na marže.
Ziskovosť pri vyšších objemoch
V 1Q firma stále ráta s non-GAAP výsledkom od malej straty po breakeven—investori sa preto zamerajú na tempo prevádzkovej páky.
