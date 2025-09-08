Denné zhrnutie: zlato s ďalším rekordom, Francúzsko bez ďalšieho premiéra (08.09.2025)

- Sentiment na Wall Street je dnes zmiešaný. Technologické akcie vedú zisky (US100: +0,4 %), S&P 500 (US500: +0,1 %) tiež posilňuje. DJIA (US30: -0,1 %) zaznamenáva pokles, čo odráža opatrnosť investorov pred štvrtkovými inflačnými údajmi.
- Európske indexové futures sa obchodujú prevažne v zelenom. Najviac rastie poľský W20 (+2,17 %), nasleduje SPA35 (+1 %) a AUT20 (+0,8 %). FRA40 (+0,55 %) si udržiava rast napriek pádu vlády premiéra Bayroua, DE40 pridáva 0,5 %.
- Francúzsky premiér François Bayrou nezískal dôveru v Národnom zhromaždení. Ako sľúbil, zajtra podá demisiu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý bude musieť buď vymenovať nového premiéra, alebo rozpustiť parlament a vyhlásiť nové voľby.
- Zlato dosiahlo nový historický rekord, keď na začiatku týždňa prekonalo hranicu 3 600 USD/unce. Dnes posilňuje o približne 1 % na 3 644 USD/unce, čo predstavuje viac ako 5 % rast od začiatku mesiaca.
- Ropa koriguje poklesy z konca minulého týždňa, podporená správami, že OPEC+ sa dohodol na obnovení produkcie viazanej na opatrenia počas COVID-u. Skupina bude mesačne zvyšovať ťažbu o 137 000 barelov denne, pričom rozhodnutia budú mesačne prehodnocované. Saudská Aramco znížila vývozné ceny pre Áziu a Európu, no tie zostávajú nad benchmarkom v Dubaji.
- EÚ pripravuje nový sankčný balík proti Rusku, ktorý by mal byť predstavený v piatok, so zameraním na banky a iné inštitúcie. Ceny zemného plynu vzrástli o 5 % pre nižšiu produkciu a očakávania rastúceho dopytu, k čomu prispeli aj obavy z tropickej búrky. Následne sa zisky zmiernili na približne 1,5 %.
- Na devízovom trhu oslabuje americký dolár, keďže trhy započítavajú zníženie sadzieb Fedom budúci týždeň (USDIDX: -0,1 %). Najviac posilňujú NZDUSD: +0,7 % a AUDUSD: +0,5 %, EURUSD rastie o 0,2 % na 1,1738.
- Poľský zlotý zostáva silný voči euru aj doláru napriek tomu, že agentúra Fitch znížila výhľad úverového ratingu Poľska. Rast indexu W20 ťahá najmä bankový sektor.
- Nemecká priemyselná produkcia v júli medziročne vzrástla o 1,5 % (očak. -0,3 %, predch. -3,5 %), medzimesačne stúpla o 1,3 % (očak. 1,0 %, predch. -0,1 %). Obchodný prebytok Nemecka klesol na 14,7 mld. EUR (očak. 15,3 mld., predch. 15,9 mld.).
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.