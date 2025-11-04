Dennie zhrnutie – Globálny výpredaj: Akcie a kryptomeny klesajú

- Globálne trhy klesajú: Americké a európske akcie oslabujú, najviac zasiahnuté sú technologické tituly a small caps pri rastúcej volatilite.
- Globálne trhy klesajú: Americké a európske akcie oslabujú, najviac zasiahnuté sú technologické tituly a small caps pri rastúcej volatilite.
- Rizikové aktíva pod tlakom: Bitcoin klesá o ~5,5 %, Ethereum -8 %; zlato a striebro ustupujú, ropa mierne nižšie.
- Dnešná seansa na amerických akciových trhoch sa nesie v znamení jasných poklesov. Dow Jones oslabuje o 0,6 %, S&P 500 klesá o 1,11 % a Nasdaq stráca 1,80 %. Dnešné výsledky jasne ukazujú prevahu strát, najmä medzi technologickými titulmi a spoločnosťami s malou trhovou kapitalizáciou, pri rastúcej volatilite a zvýšenej averzii voči riziku medzi investormi.
- Uzavretie federálnej vlády USA naďalej pretrváva a stáva sa jedným z najdlhších v histórii. V posledných dňoch nebolo dosiahnuté žiadne rozhodné dohody medzi republikánmi a demokratmi. Jedným z dôsledkov tohto patu je nezverejnenie viacerých makroekonomických správ, vrátane dnešného reportu JOLTS.
- Sezóna tržieb pokračuje, pričom dnes sa očakávajú výsledky hlavných technologických gigantov, ako sú AMD a Arista Networks. Ich výsledky budú kľúčové na potvrdenie, či technologická rally stále pokračuje.
- Aj európske trhy dnes zaznamenali poklesy, ktoré zasiahli hlavné indexy po celom kontinente. Index STOXX 50 oslabil približne o 0,26 %, nemecký DAX stratil asi 0,77 %, francúzsky CAC 40 klesol približne o 0,52 % a španielsky IBEX 35 sa znížil len mierne o 0,09 % oproti včerajšiemu záveru.
- Menový pár EUR/USD klesol o 0,32 %, čo poukazuje na oslabenie eura voči doláru, zatiaľ čo GBP/USD sa prepadol o 0,86 %, čo naznačuje, že britská libra stráca voči doláru ešte viac. Dolar posilňuje voči hlavným menám.
- Zlato dnes kleslo o takmer 1,5 % a prepadlo sa pod úroveň 3 950 USD za uncu, striebro nasledovalo s poklesom o viac než 1 %.
- Ropa Brent mierne klesla a aktuálne sa obchoduje za 65,50 USD za barel.
- Futures na zemný plyn dnes naopak posilňujú o viac než 3 %.
- Trh s kryptomenami je pod silným tlakom. Bitcoin klesá o takmer 5,5 % a pohybuje sa okolo psychologickej hranice 100 000 USD, zatiaľ čo Ethereum stráca viac než 8 % a padá pod úroveň 3 300 USD.
