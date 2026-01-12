Americké banky začínajú zverejňovať svoje výsledky. Čo môžeme očakávať? 📊

- Výsledky spoločností JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Morgan Stanley poskytnú informácie o zdraví spotrebiteľov, raste úverov a nálade na trhu.
- Analýza výkonnosti investičného bankovníctva, obchodovania a poradenstva ukáže, ktoré banky najlepšie využívajú priaznivé podmienky na trhu.
- Udržiavanie vysokokvalitného úverového portfólia a prevádzkovej efektívnosti je kľúčové pre prekonanie prognóz a zabezpečenie dlhodobej stability.
- Čistý úrokový výnos (NII) zostáva kľúčovým faktorom, ktorý odzrkadľuje schopnosť bánk profitovať z úverových a vkladových aktivít.
- Nadchádzajúca sezóna zverejňovania výsledkov ukáže, či bol rok 2025 výnimočným rokom, alebo začiatkom novej fázy trvalého rastu v americkom bankovom sektore.
Nadchádzajúca sezóna zverejňovania výsledkov amerických bánk
Sezóna zverejňovania výsledkov amerických finančných inštitúcií práve začína, pričom prvé správy prichádzajú od najväčších bánk. Po mimoriadne silnom roku 2025, keď bankový sektor dosiahol takmer historické rekordy v ziskoch a tržbách, trhy vstupujú do tohto obdobia s vysokými očakávaniami a ostrým zameraním na detaily. Minulý rok ukázal, že banky môžu úspešne kombinovať viacero priaznivých faktorov súčasne. Silná investičná banková činnosť a poradenské služby zvýšili príjmy z poplatkov, zatiaľ čo rastúci počet fúzií a akvizícií a vysoké objemy obchodovania podporili rast tržieb. Čisté úrokové výnosy (NII), rozdiel medzi úrokmi z úverov a nákladmi na vklady, zostali stabilné, čo poskytlo solídny základ pre prevádzkové výsledky.
Po tom, ako akcie amerických bánk v roku 2025 vzrástli o 30 – 50 %, investori pristupujú k sezóna zverejňovania výsledkov s významnými očakávaniami. Vysoká porovnávacia základňa znamená, že akékoľvek sklamanie by mohlo vyvolať prudkú reakciu trhu, zatiaľ čo prekonanie prognóz si bude vyžadovať nielen silné prevádzkové výsledky, ale aj jasné a pozitívne posolstvo vedenia týkajúce sa výhľadov tržieb a ziskovosti. Trhový konsenzus predpokladá medziročný rast EPS približne o 8 % a čistú úrokovú maržu (NIM) vo výške 2,40 %. Rovnako dôležité je, že výsledky bánk ako JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Morgan Stanley poskytnú včasný pohľad na zdravie amerických spotrebiteľov.
Súčasné trendy
Najvýraznejším trendom v tomto sektore je pokračujúci rast príjmov z investičného bankovníctva a obchodovania. Banky, ktoré spravujú najväčšie fúzie a akvizície, ťažia z rastúcich transakčných poplatkov a podiel týchto segmentov na celkových príjmoch naďalej rastie.
Druhým kľúčovým faktorom zostáva čistý úrokový výnos (NII), ktorý predstavuje rozdiel medzi úrokmi získanými z úverov, kreditov a investícií a úrokmi vyplatenými zákazníkom z vkladov a iných záväzkov. Stabilný a rastúci NII v roku 2025 bol poháňaný rozširovaním úverového portfólia a priaznivými podmienkami na trhu.
Tretím trendom je udržanie vysokokvalitného úverového portfólia. Napriek rastúcemu zadlženiu spotrebiteľov a podnikov si banky udržali nízke pomery nesplácaných úverov a silnú kapitálovú primeranosť, čo im umožňuje bezpečne investovať do strategických segmentov podnikania.
Nálada na trhu
V súčasnosti investori zostávajú pozitívni, ale opatrní. Akcie veľkých bánk, ako sú JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup a Wells Fargo, v posledných mesiacoch vzrástli o niekoľko desiatok percent a priblížili sa k historickým maximám. Aj malé sklamanie v oblasti ziskov by mohlo vyvolať korekciu cien.
Konsenzus pre bankový sektor
Analytici
očakávajú, že väčšina najväčších bánk zaznamená v 4. štvrťroku 2025 medziročný rast tržieb a zisku na akciu. Medzi hnacie sily budú patriť vyššie čisté úrokové výnosy, zvýšená aktivita v oblasti investičného bankovníctva a udržanie vysokokvalitného úverového portfólia. Vysoká porovnávacia základňa znamená, že prekonanie očakávaní si bude vyžadovať solídne prevádzkové výsledky a jasný odkaz od vedenia.
Čo ukáže každá banka?
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase je považovaný za barometer bankového sektora. Trhový konsenzus očakáva EPS okolo 4,91 USD a tržby vo výške 46,17 mld. USD. Banka má silnú pozíciu v investičnom aj spotrebiteľskom bankovníctve, preto sú jej výsledky pozorne sledované. Rast je podporený stabilnými čistými úrokovými výnosmi a aktivitou v oblasti obchodovania a fúzií a akvizícií. Prevádzková efektívnosť a kontrola nákladov svedčia o schopnosti JPMorgan udržať vysokú ziskovosť aj napriek volatilite trhu. Kľúčové pre reakcie trhu budú usmernenia vedenia týkajúce sa budúcich úverových plánov a investičnej stratégie.
Bank of America
Bank of America patrí medzi najväčších príjemcov rastu čistých úrokových výnosov v roku 2025. Konsenzus odhaduje EPS na úrovni 0,96 USD a tržby vo výške 27,55 mld. USD. Banka sa naďalej zameriava na korporátne a komerčné bankovníctvo, pričom rast tržieb poháňa zvýšený objem transakcií. Zlepšenia prevádzkovej efektívnosti, vrátane zníženia administratívnych nákladov a digitalizácie, zvyšujú pravdepodobnosť prekonania prognóz. Investori budú tiež sledovať kvalitu úverového portfólia, ktorá je kritická v kontexte potenciálneho zvýšenia úrokových sadzieb alebo ekonomickej volatility.
Citigroup
Citigroup stále prechádza transformáciou a nadchádzajúci štvrťrok bude veľkou skúškou jej stratégie. Konsenzus očakáva EPS okolo 1,78 USD a tržby vo výške 20,55 mld. USD. Rast bude podporený expanziou v oblasti investičného bankovníctva a korporátneho poradenstva, ktoré sú čoraz dôležitejšími zdrojmi tržieb. Investori budú pozorne sledovať udržanie vysokých marží v strategických segmentoch a vyváženie stabilných príjmov s investíciami do technológií a nových produktov.
Wells Fargo
Wells Fargo predpokladá EPS vo výške 1,66 USD a tržby vo výške 21,6 mld. USD. Po období prestavby a prevádzkových zlepšení sa banka zameriava na stabilný rast z transakčných poplatkov a spotrebiteľských služieb. Udržiavanie vysokokvalitného úverového portfólia je kľúčové, pretože aj mierny nárast úverového rizika by mohol ovplyvniť výsledky. Investori budú tiež sledovať snahy o digitalizáciu a zlepšenia v oblasti zákazníckej skúsenosti, ktoré by mohli zvýšiť strednodobé tržby.
Goldman Sachs
Goldman Sachs môže udržať EPS na úrovni blízkej vlaňajšej, s konsenzom na úrovni 11,62 USD a tržbami vo výške 14,5 mld. USD. Hoci ťaží z vysokej porovnávacej základne, jeho silná pozícia v investičnom bankovníctve a správe majetku poskytuje príležitosti na ďalší rast poplatkov a provízií. Výkonnosť obchodovania, vplyv transakcií M&A a usmernenia manažmentu týkajúce sa investičnej stratégie a dividend budú ovplyvňovať vnímanie investorov.
Morgan Stanley
Morgan Stanley očakáva medziročný nárast EPS o približne 8 % na 2,41 USD, s tržbami vo výške 17,72 miliardy USD. Stabilné príjmy zo správy majetku a silný investičný segment podporujú stabilné výsledky. Okrem toho by expanzia digitálnych služieb a správy aktív mohla zvýšiť príjmy z poplatkov. Prevádzková efektívnosť, kontrola nákladov a stabilné úverové portfólio zvyšujú pravdepodobnosť splnenia alebo prekonania očakávaní investorov.
