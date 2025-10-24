Procter & Gamble: Po výsledkoch

- P&G zaznamenala mierny rast tržieb a zisku
- Hrubá marža klesla o 50 bázických bodov
- Spoločnosť si udržala nákladovú disciplínu
- Objem predaja na úrovni celej skupiny zostal neutrálny
- P&G zaznamenala mierny rast tržieb a zisku
- Hrubá marža klesla o 50 bázických bodov
- Spoločnosť si udržala nákladovú disciplínu
- Objem predaja na úrovni celej skupiny zostal neutrálny
Procter & Gamble je americký gigant v sektore rýchloobrátkového spotrebného tovaru s portfóliom globálnych značiek. Patrí medzi najväčšie spoločnosti v spotrebiteľskom odvetví a je zaradená medzi tzv. Dividendových kráľov. Najnovšie výsledky zverejnené spoločnosťou pred dnešným obchodovaním potvrdzujú pomalý, ale stabilný rast tržieb a ziskov. Akcie spoločnosti dnes rastú približne o 2 %.
P&G zaznamenala medziročný organický rast tržieb o 2 %, bez vplyvu objemu, s pozitívnym príspevkom cenovej politiky a predajnej štruktúry. To naznačuje stabilný dopyt. Objem predaja zostal medziročne neutrálny a rast tržieb bol ťahaný predovšetkým cenami a sortimentom produktov, čo zároveň naznačuje pretrvávajúcu opatrnosť niektorých spotrebiteľov, najmä v citlivejších kategóriách.
Finančné výsledky za Q1 FY2026:
-
Celkové tržby vzrástli o 3 % na 22,4 miliardy USD
-
Upravený zisk na akciu vzrástol o 3 % na 1,99 USD
-
„Zriedený“ zisk na akciu vzrástol až o 21 % na 1,95 USD, v dôsledku efektu nízkej porovnávacej základne z minulého roka
-
Hrubá marža medziročne klesla o 50 bázických bodov, najmä kvôli nepriaznivej skladbe tržieb, reinvestíciám do značiek a vyšším nákladom na clá a suroviny
Segment krásy zaznamenal organický rast o 6 % vďaka inováciám a silnému predaju prémiových produktov v starostlivosti o vlasy a pleť. Segment holenia vzrástol o 3 %, detské produkty profitovali z lepšej štruktúry predaja aj vyšších objemov.
Obraz naprieč produktovými kategóriami však zostáva nerovnomerný. V starostlivosti o textil došlo k poklesu objemov, najmä v Európe. V segmente čistiacich prostriedkov bol rast tržieb ťahaný cenami, objemy však klesli. Papierové výrobky pre domácnosť zaznamenali pokles, čiastočne kvôli intenzívnym akciám.
Spoločnosť si udržala nákladovú disciplínu: predajné a všeobecné administratívne náklady ako podiel na tržbách klesli medziročne o 40 bázických bodov.
Prevádzkový cash flow dosiahol 5,4 miliardy USD a ukazovateľ „Productivity“ free cash flow dosiahol až 102 %.
Celkovo bolo akcionárom vrátených 3,8 miliardy USD (2,55 miliardy formou dividend a 1,25 miliardy formou spätného odkupu akcií).
Výhlaď
Spoločnosť potvrdila celoročný výhlaď, čo je pre investorov obzvlášť dôležité. Očakávaný organický rast tržieb je do 4 %, celkové tržby 1–5 % a upravený EPS taktiež do 4 %. Priemer týchto predpokladov naznačuje približne 2 % rast, čo potvrdzuje opatrný, no stabilný scenár pre fiškálny rok a zodpovedá výsledkom z posledného štvrťroka.
Výsledky za celý fiškálny rok budú navyše zaťažené nákladmi na clá (spoločnosť odhaduje cca 400 miliónov USD po zdanení) a vyššími cenami surovín (cca 100 miliónov USD po zdanení). Celkový negatívny dopad týchto faktorov predstavuje približne 0,19 USD na akciu.
V nasledujúcich štvrťrokoch bude kľúčové oživenie objemov predaja, najmä v Európe a v kategóriách starostlivosti o textil a domácnosť, ako aj účinnosť reinvestícií do dopytu. Potvrdený výhlaď a pravdepodobné priaznivé vplyvy menových kurzov vytvárajú určitý ochranný vankúš, no dosiahnutie hornej hranice očakávaní si vyžiada zlepšenú dynamiku dopytu a pokračujúce úspory v prevádzke.
PG:US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Akcie rastú v očakávaní rozhovorov Trump–Si; drahé kovy klesajú pre rastúci rizikový apetít (27.10.2025)
Qualcomm rastie o 20 % vďaka novej sérii AI čipov 🤖 📈
OPEC+ plánuje zvýšiť produkciu na najbližšom zasadnutí❓🛢️ Ropa stagnuje
Káva oslabuje tretie obchodné sedenie po sebe v dôsledku zlepšujúceho sa počasia v Brazílii a Vietname ☕️ 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.