Európska komisia obvinila spoločnosť Meta z porušenia pravidiel o nelegálnom obsahu

Európska komisia obvinila spoločnosť Meta (Facebook a Instagram) z porušenia zákona o digitálnych službách pre nedostatočné nástroje na nahlasovanie nelegálneho obsahu a možnosť odvolania.
Meta bola tiež obvinená z obmedzovania prístupu výskumníkov k údajom o škodlivom obsahu pre maloletých, čo porušuje pravidlá transparentnosti.
Spoločnosti hrozí pokuta až do výšky 6 % globálneho ročného obratu, pričom ide zatiaľ o predbežné zistenia a Meta sa môže vyjadriť.
Ide o prvý zásadný prípad uplatnenia DSA v EÚ, ktorý môže ovplyvniť reguláciu digitálnych platforiem a vyvolať napätie s USA.
Európska komisia oficiálne obvinila spoločnosť Meta Platforms, materskú firmu Facebooku a Instagramu, z porušenia zákona o digitálnych službách (Digital Services Act – DSA). Ide o prvý prípad, keď EÚ podnikla právne kroky voči sociálnej sieti na základe tohto nového zákona.
Podstata obvinení
Komisia tvrdí, že Meta neposkytuje používateľom jednoduchý spôsob, ako nahlásiť nelegálny obsah vrátane materiálov súvisiacich s detským zneužívaním alebo terorizmom. Okrem toho podľa EÚ spoločnosť nezabezpečuje dostatočne jasné mechanizmy, ktoré by používateľom umožnili odvolať sa proti odstráneniu ich príspevkov alebo pozastaveniu účtu.
Závažná je aj kritika, že Meta obmedzuje prístup výskumníkom k údajom potrebným na analýzu rizikového obsahu pre deti. Tento prístup je pritom kľúčovým prvkom novej legislatívy.
Zákon o digitálnych službách umožňuje udeliť pokutu až do výšky 6 % celosvetového ročného obratu spoločnosti. V prípade firmy ako Meta by išlo o miliardové sumy.
Reakcia spoločnosti a ďalší vývoj
Meta všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jej súčasné systémy už zodpovedajú požiadavkám európskej legislatívy. Hovorca firmy uviedol, že spoločnosť už zaviedla zmeny v systémoch nahlasovania, odvolania a sprístupňovania dát pre výskumníkov.
Obvinenie je zatiaľ v predbežnej fáze. Spoločnosť bude mať možnosť vyjadriť sa a predložiť svoje stanovisko, než dôjde k prípadnému postihu.
Strategické a politické dôsledky
Tento krok potvrdzuje snahu EÚ získať väčšiu kontrolu nad globálnymi technologickými platformami a zaručiť práva používateľov. Komisia tvrdí, že cieľom zákona je ochrániť slobodu slova tým, že sa používateľom umožní brániť sa voči rozhodnutiam o cenzúre obsahu.
Na druhej strane však hrozí, že prípad vyvolá napätie medzi EÚ a USA. Trumpova administratíva už v minulosti kritizovala európsku digitálnu reguláciu ako zameranú proti americkým firmám.
Širší kontext a budúcnosť
Európska únia už začala viac ako desať vyšetrovaní na základe DSA, ale Meta je prvou spoločnosťou, kde sa prípad dostáva do pokročilého štádia. Vyšetrovanie čelí aj TikTok, zatiaľ čo platforma X (bývalý Twitter) je preverovaná v súvislosti so šírením nepravdivých informácií.
Výsledok prípadu bude dôležitý nielen pre Metu, ale aj pre budúcu podobu digitálneho prostredia v EÚ. Ukáže, ako dôsledne bude Únia vymáhať nové pravidlá a ako sa im prispôsobia globálne technologické firmy.
