Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?

- Tesla uviedla nový režim FSD s názvom „Mad Max“
- Funkčnosť systému okamžite pritiahla negatívnu pozornosť regulátorov
- Akcie klesli o viac než 2 %
- Zarážajúce rozhodnutie po nevýrazných výsledkoch hospodárenia
Tesla pokračuje v experimentoch so softvérom svojich vozidiel a najnovšia aktualizácia upútala pozornosť americkej agentúry NHTSA, ktorá dohliada na bezpečnosť cestnej premávky. Reakcia trhu bola vlažná – cena akcií Tesly dnes klesla o viac ako dve percentá, a to aj napriek priaznivej nálade po zverejnení makroekonomických údajov. Naznačuje to, že regulačné riziko začína prevažovať nad sentimentom.
Spoločnosť predstavila nový režim autonómnej jazdy s názvom „Mad Max“ – názov prirodzene odkazuje na akčné filmy a dramatické automobilové naháňačky. To by nebolo až také prekvapivé, keby nešlo o výrobcu áut, ktorý ešte stále nedokázal regulatorom ani zákazníkom preukázať, že jeho systém autonómneho riadenia je bezpečný. Podľa popisu výrobcu má tento režim umožniť „vyššie rýchlosti a častejšie zmeny jazdných pruhov.“ Podľa používateľských skúseností a správ v médiách však vozidlá v tomto režime ignorujú maximálne povolené rýchlosti, čo okamžite vzbudilo pozornosť regulátora, ktorý si od Tesly vyžiadal podrobné vysvetlenie v rámci širšieho vyšetrovania systému FSD.
Federálni regulátori majú s Teslou a jej výkonným riaditeľom bohaté skúsenosti z mnohých vyšetrovaní v posledných rokoch. Počas krátkeho a neoficiálneho pôsobenia agentúry „DOGE“ ako neústavného nástroja prezidentskej administratívy došlo k nenapraviteľným škodám v práci viacerých úradov a výskumných inštitúcií. Elon Musk však nedokázal ovplyvniť NHTSA, ktorá pokračuje v sérii konaní proti spoločnosti. Dnešné oznámenie zoznam vyšetrovaní rozšírilo – a ak agentúra dospeje k záveru, že došlo k úmyselnému ohrozeniu účastníkov cestnej premávky, spoločnosť môže čeliť vážnym následkom.
NHTSA momentálne analyzuje správanie systému asistovaného riadenia vo viacerých miliónoch vozidiel – vrátane hlásení o dopravných priestupkoch a kolíziách.
Právne prostredie zostáva pre spoločnosť náročné – pripomienkou je augustový rozsudok na Floride, kde bol priznaný odškodný nárok vo výške viac než 240 miliónov USD v prípade týkajúcom sa Autopilota. Každé nové hlásenie pre NHTSA tak zvyšuje pravdepodobnosť ďalších právnych výdavkov a úprav produktov.
Načasovanie aktualizácie softvéru je zarážajúce aj preto, že spoločnosť tento týždeň zverejnila výsledky za tretí štvrťrok. Tie boli napriek solídnym tržbám a pokroku v diverzifikácii portfólia prijaté chladne. Otázkou zostáva, či si Tesla pri dlhodobo klesajúcich maržiach môže dovoliť ďalšie mnohomiliónové pokuty a žaloby.
Uvidí sa, koľko trpezlivosti ešte regulátori a investori majú. Takéto rozhodnutia však vytvárajú tlak na valuáciu a predstavujú riziko, ktoré treba zohľadniť.
TSLA.US (D1)
Zdroj: xStation5
