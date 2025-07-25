Dennie zhrnutie: Obchodná dohoda s EÚ podporuje optimizmus na konci týždňa 🎯

- Americké indexy zakončili týždeň miernymi ziskami, ktoré podporili nádeje na uzavretie obchodnej dohody medzi USA a Európskou úniou.
- Prezident Donald Trump uviedol, že väčšina obchodných dohôd USA je prakticky pripravená – v súčasnosti sa rozposielajú listy so špecifikáciou colných sadzieb, ktoré sa zvyčajne pohybujú medzi 10 % a 15 %. Pokiaľ ide o EÚ, Trump uviedol, že existuje „pomerne dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody.
- V súvislosti s Kanadou však priznal, že rokovania neprebiehajú dobre a zvažuje jednostranné zavedenie ciel.
- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen oznámila, že absolvovala pozitívny telefonát s prezidentom Trumpom a plánuje sa s ním v nedeľu stretnúť v Škótsku. Hlavnou témou rozhovorov bude udržiavanie silných transatlantických obchodných vzťahov.
- V čase publikácie rástli indexy US500 aj US100 o 0,28 %, pričom sa obchodovali na úrovni 6 423 a 23 452 bodov. Index US2000 klesol o 0,11 % na 2 265 bodov.
- Akcie Intel (INTC.US) oslabili o 10 % po zmiešaných výsledkoch za 2. kvartál a slabom výhľade zisku na 3. kvartál. Spoločnosť prechádza reštrukturalizáciou – prepustí 15 % zamestnancov a obmedzí plány na výstavbu fabrík v Európe a Kostarike.
- Deckers Outdoor (DECK.US) vzrástol o 12,30 % po silnom 1. kvartáli. Tržby vzrástli takmer o 17 % vďaka značkám HOKA a UGG. Výhlaď na 2. kvartál taktiež prekonal očakávania – očakávané tržby sú v rozpätí 1,38–1,42 miliardy USD a zisk na akciu na úrovni 1,50–1,55 USD.
- Sentiment v Európe bol opatrnejší. Nemecký DAX klesol na spotovom trhu o 0,27 %, poľský WIG20 oslabil o 0,18 %. V Poľsku sa nedarilo akciám Orlenu, zatiaľ čo Dino Polska posilnila.
- LVMH (MC.FR) – Skupina zaznamenala 9 % pokles tržieb v segmente módy a koženého tovaru za 2. kvartál, čo opäť sklamalo trh. Najväčší pokles dopytu prišiel z Číny a Japonska. Napriek čistému zisku vo výške 9 miliárd EUR za 1. polrok (nad očakávania) akcie klesli. Louis Vuitton plánuje novú továreň v Texase v reakcii na clá, zatiaľ čo Dior prechádza prechodným obdobím pod vedením Jonathana Andersona. Módny sektor však stále vykazuje určitú odolnosť, aj vďaka vyjadreniam o možnom uvoľnení colného tlaku.
- Zlepšený sentiment – najmä rastúca dôvera v USA po Trumpových vyjadreniach o dohode s EÚ – spôsobil pokles cien zlata o viac ako 1 %.
- Z rovnakého dôvodu patrí americký dolár dnes medzi najvýkonnejšie meny.
- Bitcoin zaznamenal miernu korekciu o 1,86 % na 116 100 USD. Ethereum kleslo približne o 1,90 % na 3 635 USD, ostatné altcoiny oslabili o 0,90 %, čím sa celková trhová kapitalizácia dostala na 999 miliárd USD. Dominancia Bitcoinu mierne klesla, no stále zostáva vysoká na úrovni 61,60 %.
