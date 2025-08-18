Dennie zhrnutie: Rozhovor Trump–Zelensky nepriniesol zásadný posun 📣

- Americké indexy ukončili deň s minimálnymi zmenami. US500 klesol o 0,11 % na 6 464 bodov, US100 stratil 0,18 % na 23 760 bodov, zatiaľ čo US2000 vzrástol o 0,35 % na 2 300 bodov.
- Pozornosť investorov v záverečnej fáze dnešnej seansy sa sústredila na rozhovor medzi Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským. Americký prezident uviedol, že vojna sa skončí, no zatiaľ nie je jasné kedy.
- Trump tiež povedal, že mierové rokovania sa budú pravdepodobne musieť viesť bez prímeria, čo bola jedna z podmienok Ukrajiny. Dodal, že USA sa zapoja do zaisťovania mieru, no neposkytol podrobnosti o jeho forme. Prvé komentáre naznačujú, že konflikt pravdepodobne nebude rýchlo vyriešený, keďže zostáva náročné naplniť kľúčové ciele Ukrajiny aj Ruska. Trhy teraz čakajú na ďalšie rozhovory so zástupcami NATO a Európy.
- Americký a kanadský dolár zostávajú medzi najsilnejšími menami G10, zatiaľ čo japonský jen a euro patria medzi najslabšie. EURUSD klesol o 0,45 % na 1,16630, zatiaľ čo dolárový index vzrástol o 0,28 % na 97,990.
- Podľa zdrojov z Bieleho domu zvažuje administratíva Donalda Trumpa získanie 10 % podielu v Inteli prostredníctvom konverzie časti grantov z CHIPS Act na akcie. Akcie Intelu klesli o 4,70 %. Medzitým Applied Digital (APLD.US) vyskočila o 15 % na 16,35 USD po oznámení spustenia projektu dátového centra Polaris Forge 2 pre AI v hodnote 3 miliardy USD.
- Warren Buffett v piatok prezradil, že spoločnosťou, ktorú potichu akumuloval, bola kontroverzná United Healthcare. Akcie v piatok vzrástli o 14 % a dnes (v pondelok) pridali ďalších 2,65 %.
- Kryptomeny zmazali časť víkendových a ranných strát. Bitcoin klesol o 0,75 % na 116 600 USD po predchádzajúcom poklese až o 2,30 % na 114 900 USD. Ethereum sa prepadlo o 2,80 % na 4 350 USD, zatiaľ čo dominancia Bitcoinu stúpla na 59,70 % celkovej trhovej kapitalizácie kryptotrhu.
- Zemný plyn (NATGAS) dnes oslabil po nových amerických predpovediach počasia na koniec augusta, ktoré ukazujú výrazne chladnejšie teploty oproti normálu, čo môže znížiť sezónny dopyt po tejto komodite.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.