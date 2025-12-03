BREAKING: EURUSD posilňuje, keďže indexy PMI v službách vo Francúzsku a Nemecku prekonali očakávania

09:50, Francúzsko – PMI dáta za november:
- HCOB France Services PMI: skutočnosť 51,4; odhad 50,8; predchádzajúca hodnota 48,0
- HCOB France Composite PMI: skutočnosť 50,4; odhad 49,9; predchádzajúca hodnota 47,7
09:55, Nemecko – PMI dáta za november:
- HCOB Germany Services PMI: skutočnosť 53,1; odhad 52,7; predchádzajúca hodnota 54,6
- HCOB Germany Composite PMI: skutočnosť 52,4; odhad 52,1; predchádzajúca hodnota 53,9
Sektor služieb vo Francúzsku sa v novembri vrátil k rastu – ide o prvú expanziu od augusta 2024. Aktivita aj nové objednávky vzrástli, čo podporila stabilizácia zahraničného dopytu a zníženie objemu nevybavených objednávok. Zamestnanosť však poklesla, optimizmus zostáva historicky slabý a firmy hlásia obmedzenú cenovú silu napriek zrýchleniu rastu vstupných nákladov. Oživenie je povzbudzujúce, no jeho trvácnosť zostáva neistá.
Sektor služieb v Nemecku pokračoval v novembri v expanzii – aktivita a nové objednávky rástli tretí mesiac po sebe, avšak rast bol pomalší než v októbri. Zamestnanosť mierne vzrástla, objem nevybavených objednávok klesol a inflačné tlaky poľavili. Napriek odolnému domácemu dopytu zostávajú výzvami slabší zahraničný dopyt a opatrný sentiment firiem.
EURUSD opäť mierne posilnil po krátkom ustúpení od kľúčovej rezistencie na úrovni 1,165. Dáta priniesli čiastočnú úľavu po slabšom výkone priemyslu z minulého mesiaca, ktorý vyvolal obavy o fundamenty prebiehajúceho ekonomického oživenia v eurozóne. Dnešné dáta ADP o zmene zamestnanosti v USA budú kľúčové pre prípadný prielom z aktuálnej konsolidácie.
Zdroj: xStation5
