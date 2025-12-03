Graf dňa: AUDUSD (03. 12. 2025)

AUDUSD pokračuje v raste a pridáva ďalších 0,3 % v dôsledku širokej slabosti dolára a najnovších údajov o HDP Austrálie. Dáta síce dopadli slabšie, než sa očakávalo, no potvrdili trvalo rastúce inflačné tlaky, čo posilnilo očakávania trhu na jastrabí postoj RBA.
AUDUSD dnes udržal Fibonacciho úroveň 50,0 (okolo 0,656) a aktuálne sa blíži k otestovaniu ďalšej rezistencie v pásme 0,658–0,659, ktorá zodpovedá úrovni 61,8 Fibonacciho retracementu. Ak obavy z ďalšieho spomalenia čínskej ekonomiky neprevážia nad úrokovým diferenciálom, menový pár by sa mal udržať nad úrovňou EMA100 (tmavofialová).
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje AUDUSD?
- HDP Austrálie vzrástol v 3Q o 0,4 % medzikvartálne (2,1 % medziročne), podporený silnými investíciami súkromného sektora a spotrebou domácností. Rastu pomohli aj verejné investície a vládne výdavky. Naopak negatívny vplyv mali pokles zásob a čistého vývozu, keďže dovoz rástol rýchlejšie než vývoz. Inflačné tlaky sa zvýšili, najmä v dôsledku cien energií, nájmov, potravín a pracovnej sily. Výsledok bol nižší než očakávania (konsenzus Bloomberg: 0,7 % q/q), no výrazný inflačný vývoj posilňuje jastrabie očakávania voči RBA, pričom široká slabosť dolára ďalej podporuje rast AUD.
- Rozdiel medzi 2-ročnými austrálskymi a americkými vládnymi dlhopismi dosiahol najvyššiu úroveň od konca roka 2017. Menová politika USA odráža očakávané krátkodobé uvoľnenie aj holubičí dlhodobý výhľad, ktorý je ovplyvnený očakávanou výmenou Jeroma Powella – prezident Trump má nového kandidáta oznámiť začiatkom roka 2026. V noci označil za „potenciálneho šéfa Fedu“ svojho hlavného ekonomického poradcu Kevina Hassetta. Trhy ho vnímajú ako silného zástancu nízkych sadzieb – medzi uchádzačmi prevládajú súčasní či bývalí predstavitelia Fedu.
- Austrálsky dolár získal ďalšiu podporu aj vďaka vyššiemu než očakávanému výsledku čínskeho PMI v službách: 52,1 vs. očakávanie 52. Sektor služieb v Číne v novembri expandoval, no rast mierne spomalil (predchádzajúca hodnota: 52,6). Nové objednávky a exportný dopyt sa zlepšili, podporené poklesom neistoty v čínsko-amerických obchodných vzťahoch. Zamestnanosť však naďalej klesala a ziskové marže ostali pod tlakom. Vstupné náklady rástli deviaty mesiac po sebe, pričom očakávania budúcej aktivity firiem oslábli, čo poukazuje na pretrvávajúce výzvy.
Rozdiel medzi 2-ročnými dlhopismi Austrálie a USA sa za posledný mesiac vyšplhal na najvyššiu úroveň od konca roka 2017.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Wall Street vstupuje do obdobia „čakania a vyčkávania“
🛢️ Zemný plyn blízko úrovne 5 USD
BREAKING: Žiadosti o podporu v nezamestnanosti pod očakávaniami! 🚨EURUSD oslabuje 📉
Zmiešané údaje o maloobchodných tržbách z eurozóny ➡️ Reakcia EURUSD je tlmená
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.