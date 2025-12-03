Ekonomický kalendár: PMI, zamestnanosť ADP a priemyselná výroba v USA (03.12.2025)

Dnešná obchodná seansa bude nabitá makroekonomickými údajmi na oboch stranách Atlantiku, čo pravdepodobne preverí neistotu investorov, ktorá pretrváva od začiatku týždňa pred sériou pre trh kľúčových zverejnení súvisiacich s Fed-om.
Po švajčiarskej inflácii sa pozornosť Európy presunie na finálne hodnoty indexov služieb PMI. Výrobné PMI boli mierne slabšie, než sa očakávalo, takže stabilita v sektore služieb bude kľúčová pre zabránenie obnovených obáv o rast v eurozóne a pre zamedzenie spochybnenia nedávnych revízií prognóz ECB. Pozornosť sa presunie aj na prejav Christine Lagarde pred výborom ECON Európskeho parlamentu.
V USA bude najsledovanejším zverejnením správa ADP o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva, ktorá – vzhľadom na neskorší termín publikácie NFP – bude jediným reálnym referenčným bodom Fedu pred nadchádzajúcim zasadnutím FOMC. Popri ADP budú zverejnené aj údaje o priemyselnej produkcii a – podobne ako v Európe – ukazovatele služieb PMI/ISM. Energetické trhy budú reagovať na týždennú správu EIA.
Dnešný ekonomický kalendár:
08:30, Švajčiarsko – novembrová inflácia:
-
CPI m/m: aktuálne –0,2 %; prognóza –0,1 %; predch. –0,3 %
-
CPI r/r: aktuálne 0,0 %; prognóza 0,1 %; predch. 0,1 %
08:15 BST, Španielsko – november PMI:
-
PMI služieb: prognóza 56,3; predch. 56,6
09:30, Eurozóna – prejav prezidentky ECB Lagarde
09:50, Francúzsko – november PMI:
-
PMI služieb: prognóza 50,8; predch. 48,0
-
Kompozitný PMI (S&P Global): prognóza 49,9; predch. 47,7
09:55, Nemecko – november PMI:
-
Kompozitný PMI: prognóza 52,1; predch. 53,9
-
PMI služieb: prognóza 52,7; predch. 54,6
10:00, Eurozóna – november PMI:
-
Kompozitný PMI (S&P Global): prognóza 52,4; predch. 52,5
-
PMI služieb: prognóza 53,1; predch. 53,0
10:30, Spojené kráľovstvo – november PMI:
-
PMI služieb: prognóza 50,5; predch. 52,3
10:30, Švajčiarsko – november PMI:
-
procure.ch PMI: prognóza 48,6; predch. 48,2
10:30, Spojené kráľovstvo – november PMI:
-
Kompozitný PMI: prognóza 50,5; predch. 52,2
14:15, USA – novembrové údaje z trhu práce:
-
ADP zmena zamestnanosti mimo poľnohosp. sektora: prognóza 5 tis.; predch. 42 tis.
14:30, Kanada – produktivita práce (Q3):
-
Prognóza 0,4 %; predch. –1,0 %
14:30, USA – septembrová obchodná bilancia:
-
Index cien dovozov m/m: prognóza 0,1 %; predch. 0,3 %
-
Index cien dovozov r/r: predch. 0,0 %
-
Index cien vývozov m/m: prognóza 0,1 %; predch. 0,3 %
-
Index cien vývozov r/r: predch. 3,4 %
15:15, USA – septembrová priemyselná produkcia:
-
Priemyselná produkcia m/m: prognóza 0,1 %; predch. 0,2 %
-
Priemyselná produkcia r/r: predch. 0,87 %
-
Výrobná produkcia m/m: prognóza 0,1 %; predch. 0,1 %
15:45, USA – november PMI:
-
Kompozitný PMI (S&P Global): prognóza 54,8; predch. 54,6
-
PMI služieb: prognóza 55,0; predch. 54,8
16:00, USA – septembrová inflácia:
-
Výdavky na výstavbu: predch. 0,2 % m/m
16:00, USA – november ISM:
-
ISM – aktivita služieb: predch. 54,3
-
ISM – zamestnanosť v službách: predch. 48,2
-
ISM – nové objednávky v službách: predch. 56,2
-
ISM index služieb: prognóza 52,0; predch. 52,4
-
ISM – ceny v službách: predch. 70,0
16:00, USA – novembrový predaj vozidiel:
-
Prognóza 15,40 mil.; predch. 15,30 mil.
16:30, USA – správa EIA:
-
Produkcia destilátov: predch. 0,087 mil.
-
Týždenná využiteľnosť rafinérií (w/w): predch. 2,3 %
-
Zásoby vykurovacieho oleja: predch. 0,057 mil.
-
Produkcia benzínu: predch. 0,286 mil.
-
Týždenné ceny destilátov (EIA): predch. 1,147 mil.
-
Zásoby ropy v Cushingu: predch. –0,068 mil.
-
Dovoz ropy: predch. 1,046 mil.
-
Týždenný prietok ropy v rafinériách (w/w): predch. 0,211 mil.
-
Zásoby ropy: prognóza –1,900 mil.; predch. 2,774 mil.
-
Zásoby benzínu: predch. 2,513 mil.
