Dennie zhrnutie: Začiatok decembra v znamení prepadu na trhu s kryptomenami

Prvá obchodná seansa týždňa a zároveň decembra na medzinárodných finančných trhoch sa niesla v znamení poklesov vo väčšine tried aktív.
V Európe prevládli poklesy, vrátane nemeckého indexu DAX, ktorý na hotovostnom trhu stratil 1 %. Mierové rokovania o Ukrajine ťahajú nadol kľúčových predstaviteľov priemyslu v regióne.
Poľská ekonomika si v treťom štvrťroku 2025 udržala solídny rast. Hrubý domáci produkt medziročne vzrástol o 3,8 % a medzikvartálne o 0,9 %, čím prekonal predchádzajúce odhady štatistického úradu GUS aj trhový konsenzus. Rast bol ťahaný najmä investíciami, ktoré medziročne vzrástli o 7,1 %, predovšetkým vo verejnom a samosprávnom sektore, a verejnými výdavkami, ktoré sa zvýšili o 7,4 %. Spotreba domácností rástla tempom 3,5 % medziročne, čo naznačuje stabilnú rastovú štruktúru bez nadmerného inflačného tlaku. Domáci dopyt vzrástol o 3,7 %, vývoz o 6,1 % a dovoz o 5,9 %. Varšavské indexy v reakcii na pozitívne ekonomické správy mierne posilnili.
Na Wall Street sa nálada v druhej polovici obchodného dňa mierne zlepšila, napriek negatívnemu úvodu. To však nemení nič na tom, že hlavné indexy počas dňa oslabovali. Nasdaq aktuálne klesá o 0,1 % a S&P 500 o 0,07 %.
Americký priemyselný sektor v novembri pokračoval v poklese. Index ISM pre priemysel klesol na 48,2 bodu oproti očakávaným 49,0. Index nových objednávok sa znížil na 47,4 a zamestnanosť v sektore klesla na 44,0, čo poukazuje na slabnúci dopyt a znižovanie pracovných miest. Naopak sektor služieb rastie – ISM pre služby dosiahol 58,5 bodu a prekonal očakávania.
Na devízovom trhu sa dnes najviac darí japonskému jenu v reakcii na najnovšie vyjadrenia guvernéra Bank of Japan (BOJ), ktorý po prvýkrát po mesiacoch jasne naznačil možnosť zvýšenia úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí BOJ.
Na komoditnom trhu sa najvýraznejšie darí STRIEBRU, ktoré si pripisuje 3,5 % a dosahuje nové maximá. Dobré výkony predvádza aj zlato – ceny kontraktov na GOLD rastú o 0,6 %.
Najpesimistickejšou oblasťou trhu sú aktuálne kryptomeny a spoločnosti naviazané na tento segment ekonomiky. Bitcoin dnes oslabuje o 6,6 % a akcie spoločnosti Strategy Inc klesli až o 12 % po komentároch generálneho riaditeľa o technickej možnosti predaja Bitcoinu v krízovej situácii, čo je podľa investorov v rozpore s predchádzajúcim euforickým postojom Michaela Saylora.
Denné zhrnutie: Trhy sú opatrné, čaká sa na infláciu a FED
