Dolár oslabuje po prvom poklese cien v USA za šesť rokov

- Na medzimesačnej báze ceny prvýkrát od roku 2020 klesli – a to až o 0,4 %.
- Ceny pohonných hmôt sú oproti máju nižšie o 9,7 %.
- Kľúčové je, že jadrový ukazovateľ zostal medzimesačne bez zmeny (0,0 %) a medziročne klesol (2,6 %).
- Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb FOMC už v septembri klesla na približne 66 %.
- Jedno zvýšenie sadzieb do konca roka je teraz základným scenárom.
- Pár EUR/USD posilnil o 0,6 %.
- Tým sa volatilita nekončí – prvé vystúpenie Kevina Warsha pred americkým Kongresom je naplánované na 15:00.
- Na medzimesačnej báze ceny prvýkrát od roku 2020 klesli – a to až o 0,4 %.
- Ceny pohonných hmôt sú oproti máju nižšie o 9,7 %.
- Kľúčové je, že jadrový ukazovateľ zostal medzimesačne bez zmeny (0,0 %) a medziročne klesol (2,6 %).
- Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb FOMC už v septembri klesla na približne 66 %.
- Jedno zvýšenie sadzieb do konca roka je teraz základným scenárom.
- Pár EUR/USD posilnil o 0,6 %.
- Tým sa volatilita nekončí – prvé vystúpenie Kevina Warsha pred americkým Kongresom je naplánované na 15:00.
Vzhľadom na nižšie ceny energetických komodít mnohí očakávali júnový pokles inflácie v USA. Jeho rozsah však trhy výrazne prekvapil. Na medzimesačnej báze ceny prvýkrát od covidového roka 2020 klesli, a to až o 0,4 %. Možno ešte dôležitejšie je, že jadrová inflácia (2,6 %), teda ukazovateľ očistený o najvolatilnejšie ceny energií a potravín, bola výrazne nižšia, než sa očakávalo.
Graf 1: Inflácia CPI v USA (2005 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 14.07.2026
Čo dáta ukazujú?
Ak by pokles inflácie stál iba na nižších cenách pohonných hmôt na čerpacích staniciach, ktoré oproti máju klesli o 9,7 %, a na pokračujúcom miernom raste cien potravín, ktoré medzimesačne vzrástli iba o 0,2 %, bolo by možné tento údaj prehliadnuť. V takom volatilnom geopolitickom prostredí môžu obe tieto zložky výrazne skresľovať vnímanie skutočného inflačného tlaku.
Podstatné však je, že ani po vylúčení najvolatilnejších zložiek ceny v júni nerástli (jadrový ukazovateľ: 0,0 % m/m). Navyše v mnohých sektoroch, ako je zdravotníctvo, odevy a sekundárny trh s automobilmi, boli pozorované poklesy cien.
Graf 2: Inflácia CPI v USA podľa príspevkov jednotlivých segmentov [y/y] (2018 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 14.07.2026
Trh je menej presvedčený o zvyšovaní sadzieb v USA
Také výrazné prekvapenie prirodzene viedlo k preceneniu trajektórie úrokových sadzieb Fedu, ako ju oceňujú trhy. V dôsledku nedávnej eskalácie napätia medzi USA a Iránom začali investori na začiatku týždňa oceňovať dve zvýšenia sadzieb FOMC do konca roka. Aktuálne sa základný scenár vrátil k jedinému kroku smerom nahor. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb už v septembri klesla približne na 66 %.
Dolár klesá, Nasdaq rastie
To je kľúčový faktor stojaci za slabosťou dolára. Pár EURUSD posilnil o 0,6 % a vrátil sa na úroveň z konca minulého týždňa (1,145).
Očakávania menej agresívneho sprísňovania menovej politiky zo strany Fedu prirodzene podporujú aj americký akciový trh. Index Nasdaq 100 získava 0,9 %.
Vysoká volatilita sa tým nekončí?
Pred nami je prvá správa Kevina Warsha pre americký Kongres. Dnes o 15:00 bude predseda FOMC odpovedať na otázky Snemovne reprezentantov. Zajtra v rovnakom čase vystúpi pred Senátom. Historicky prvý deň vypočúvaní prinášal najväčšiu trhovú volatilitu.
Možno očakávať, že Warsh bude dotazovaný na svoj plán, ako vrátiť infláciu k cieľu. Pravdepodobne bude musieť tiež vysvetliť opustenie forward guidance. Kľúčovou otázkou však môže byť, ako sa jeho prístup k ekonomike a menovej politike líši od prístupu prezentovaného Trumpom. To je obzvlášť významné vzhľadom na pretrvávajúce obavy zo straty nezávislosti Fedu.
Otázky a odpovede šéfa Fedu Kevina Warsha počas vystúpenia v Kongrese: Stabilita inflácie je kľúčová
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🏛️ Warshovo vystúpenie pred Kongresom: Nulová tolerancia voči inflácii, no bez zmeny úrokových sadzieb?
BREAKING: Americká inflácia CPI výrazne pod očakávaniami 📈 EURUSD posilňuje
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