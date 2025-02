ECB predlžuje politiku práce na diaľku do roku 2027

Európska centrálna banka (ECB) predĺžila svoju politiku práce na diaľku, ktorá umožňuje zamestnancom pracovať na diaľku až 110 dní ročne, čo je približne polovica ich pracovného času. Toto rozhodnutie predlžuje platnosť existujúcej úpravy, ktorá umožňuje pracovať na diaľku maximálne 10 dní v mesiaci, do roku 2027, keď sa táto politika prehodnotí, potvrdil hovorca ECB. Zamestnanci môžu 90 z týchto dní odpracovať mimo Frankfurtu.

Súčasný systém bol zavedený v roku 2023 a zdokonalil predchádzajúci rámec zavedený počas pandémie. Podľa údajov ECB vlani využilo možnosť pracovať na diaľku približne 95 % zamestnancov, v priemere 57 dní. Carlos Bowles, predseda výboru zamestnancov ECB, toto rozhodnutie privítal a zdôraznil, že flexibilné formy práce pomáhajú zamestnancom zladiť pracovné a osobné povinnosti. Zdôraznil tiež, že takéto politiky prispievajú k prilákaniu a udržaniu talentov a zároveň posilňujú odolnosť inštitúcií.

Vo finančnom sektore sa medzitým prejavil trend znižovania počtu prípadov práce na diaľku. Veľké inštitúcie ako Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc a Barclays Plc nariadili častejšiu prítomnosť v kancelárii, pričom sa očakáva, že spoločnosť JPMorgan Chase & Co bude nasledovať ich príklad. Nemecké banky však zachovávajú flexibilnejšie pravidlá, pričom Deutsche Bank AG povoľuje dva pracovné dni na diaľku týždenne.

V politickej sfére sa politika práce na diaľku tiež dostala do centra pozornosti. V USA prezident Donald Trump ako jeden zo svojich prvých výkonných opatrení po návrate do funkcie zrušil opatrenia na prácu na diaľku, ktoré zaviedol jeho predchodca Joe Biden.

Rozhodnutie ECB je v súlade so širším úsilím o optimalizáciu jej fyzických kancelárskych priestorov vo Frankfurte. Minulý rok centrálna banka oznámila plány na presťahovanie zamestnancov dohľadu z viacerých miest do novo prenajatej kancelárie spolu s iniciatívou na zavedenie dohôd o zdieľaní pracovných stolov.

Toto rozšírenie podčiarkuje záväzok ECB k hybridnému modelu práce pri zachovaní prevádzkovej efektívnosti a environmentálnej udržateľnosti.

