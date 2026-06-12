Britské HDP kleslo a libra rastie? 🇬🇧 💷

Britská ekonomika v apríli 2026 klesla o 0,1 % v dôsledku eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe. Podľa najnovších dát britského štatistického úradu ONS ide o prvý mesačný pokles HDP od augusta 2025.
Hoci tento pokles zodpovedá odhadom ekonómov oslovených agentúrou Reuters, predstavuje výrazný obrat trendu oproti marcu, keď ekonomika vzrástla o 0,3 %. Pri pohľade na menej volatilné trojmesačné obdobie však reálne HDP za obdobie do apríla 2026 vzrástlo o 0,7 %. To ukazuje, že britská ekonomika vstúpila do súčasnej krízy na relatívne stabilných základoch.
Graf 1: Reálne a nominálne HDP v Spojenom kráľovstve (horný panel) a medzikvartálna zmena (dolný panel). V 1. štvrťroku 2026 (január–marec) britská ekonomika vzrástla o 0,6 %, čo podľa britských štandardov ponúklo solídny základ pred tým, ako sa prejavili dôsledky vojny na Blízkom východe. Zdroj: XTB Research na základe dát ONS/Bloomberg.
Ako konflikt s Iránom zastavil rast v Spojenom kráľovstve
Hlavným katalyzátorom aprílového spomalenia je vojna medzi Iránom a USA, ktorá nedávno prekročila hranicu 100 dní. Efektívne zablokovanie Hormuzského prielivu, kľúčovej námornej trasy pre ropu a mnohé ďalšie komodity, paralyzovalo globálne dodávateľské reťazce a vyvolalo prudký rast cien energií a pohonných hmôt.
Ako čistý dovozca energií je Spojené kráľovstvo mimoriadne zraniteľné voči medzinárodným energetickým šokom. Náhly rast cien na čerpacích staniciach prinútil vodičov v apríli výrazne obmedziť spotrebu, čím zvrátil pozitívne rastové impulzy zo začiatku roka. Prieskumy ONS navyše ukázali rozsiahle sťažnosti firiem na klesajúce tržby a rastúce výrobné náklady v sektoroch veľkoobchodu, výroby a dopravy.
Sektorový prehľad: pokles služieb, stagnácia novej výstavby
Aprílové ekonomické spomalenie sa vyznačovalo nerovnomerným vývojom naprieč hlavnými odvetviami:
- Sektor služieb: Zaznamenal pokles o 0,2 % a stal sa hlavným ťahúňom mesačného poklesu HDP. Najviac utrpel sektor umenia, zábavy a rekreácie, ktorý sa prepadol o výrazných 9,1 %. Dôvodom bolo predovšetkým zrušenie viacerých športových podujatí na Blízkom východe, čo priamo zasiahlo britské spoločnosti.
- Stavebníctvo: Mierne vzrástlo o 0,1 %. Tento rast však pochádzal výhradne z oživenia opráv a údržby o 0,6 %. Nové stavebné projekty klesli o 0,3 %, čo komplikuje politické sľuby vlády urýchliť výstavbu domov v Spojenom kráľovstve.
- Priemyselná výroba: Vykázala nulový rast (0,0 %). Hoci spracovateľský priemysel vzrástol o 0,4 %, ťahaný rastom farmaceutickej výroby o 4,2 %, tieto zisky boli úplne vymazané poklesom produkcie v sektore verejných služieb.
Riziká stagflácie a dilema Bank of England
Náhly pokles dynamiky HDP vyvolal vážne obavy z nebezpečného smerovania k stagflácii, teda situácii, keď sa ekonomická stagnácia kombinuje s pretrvávajúcou infláciou. Medzinárodný menový fond už znížil svoj výhľad rastu britskej ekonomiky pre rok 2026 z 1,3 % na iba 0,8 % a varoval, že Británia môže dôsledky vojny pocítiť najvýraznejšie zo všetkých veľkých ekonomík.
Ekonomické podmienky by sa mohli ďalej zhoršiť v 3. štvrťroku, keď má domáci cenový strop na energie vzrásť o 13 %. Dodávatelia tak budú môcť preniesť vyššie náklady na ropu a plyn na spotrebiteľov. To stavia Bank of England pred nadchádzajúcim rozhodnutím o úrokových sadzbách do zložitej pozície. Tvorcovia menovej politiky teraz musia vyvažovať boj s infláciou ťahanou vojnou proti riziku vyvolania hlbšej recesie.
Po zverejnení dát ONS libra najprv voči doláru oslabila o 0,2 %, pretože trhy obmedzili očakávania ďalších zvýšení sadzieb. Postupom času však prevážil globálny rast ochoty riskovať v reakcii na zmiernenie napätia medzi USA a Iránom, čo viedlo k slabšiemu doláru. Slabšie HDP navyše neodstraňuje jastrabí tlak na Bank of England, pri ktorej sa všeobecne očakáva, že ponechá úrokové sadzby na 3,75 %. Niektorí členovia Výboru pre menovú politiku môžu hlasovať za zvýšenie sadzieb, čím by signalizovali pripravenosť centrálnej banky bojovať s dlhotrvajúcim energetickým šokom.
Graf 2: Hlavná úroková sadzba Bank of England a výnosy britských 2-ročných a 10-ročných dlhopisov. Výnosy sú už zreteľne nad sadzbou 3,75 %, čo signalizuje jastrabie očakávania dlhopisového trhu, ktorý prirodzene sprísňuje finančné podmienky. Zdroj: XTB Research na základe dát Bloomberg.
Technická analýza: GBPUSD (D1)
GBPUSD sa aktuálne obchoduje mierne vyššie (+0,05 %), hoci pár na intervale D1 zostáva v lokálnom downtrende a konsoliduje okolo úrovne 1,34158. Cena sa teraz pohybuje pod kľúčovými exponenciálnymi kĺzavými priemermi: EMA 30 (1,34226) a EMA 100 (1,34372), ktoré fungujú ako dôležitá rezistencia pre akékoľvek budovanie momenta.
Po odraze od nedávnej podpory v blízkosti 1,3330 predajný tlak spomalil. Indikátor RSI (14) na úrovni 49,5 signalizuje úplnú neutralitu trhu. Ďalší smer bude závisieť od udržateľného prierazu nad kĺzavé priemery alebo od návratu k testovaniu nedávnych miním.
Graf 3: Výmenné kurzy GBPUSD a EURGBP (invertovaný; modrou farbou). Zdroj: xStation5
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