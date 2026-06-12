Francúzske luxusné spoločnosti a banky posilňujú s rastom inflácie

Akcie francúzskych výrobcov luxusného tovaru a bánk rástli po tom, čo najnovšie údaje o inflácii ukázali jej zrýchlenie.
Inflácia rastie
Dáta INSEE potvrdili zrýchlenie inflácie vo Francúzsku.
- V máji dosiahol index HICP medziročne 2,8 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2024.
Kto rastie?
Medzi najväčšími rastmi v sektore luxusných spoločností boli LVMH (MC.FR) +4 %, Hermès (RMS.FR) +4 % a Kering (KER.FR) +5 %.
MC.FR (D1)
Cena prerazila nad rezistenciu na 78,6 % Fibonacciho úrovni, kde zároveň vedie dlhodobá trendová línia, a zastavila sa na 61,8 % Fibonacciho úrovni, kde sa nachádza aj kĺzavý priemer EMA200. Zdroj: xStation5
Rast sa rozšíril aj na francúzske banky, vrátane BNP Paribas (BNP.FR) +5 %, Société Générale (GLE.FR) +6 % a Crédit Agricole (ACA.FR) +3 %.
BNP.FR (D1)
Valuácia banky sa blíži k historickému maximu. Na základe Fibonacciho úrovní možno ďalší potenciálny cieľ kupcov stanoviť približne v oblasti 110–120 EUR. Ak kupci stratia momentum, prvá úroveň podpory by sa nachádzala okolo 88 EUR. Zdroj: xStation5
Reakcia trhu vychádza z presvedčenia, že oba sektory môžu v prostredí zvýšenej inflácie podávať relatívne dobrý výkon.
Pri bankách môže vyšší cenový tlak podporovať očakávania, že úrokové sadzby zostanú dlhšie na vyšších úrovniach, čo zvyčajne zlepšuje čisté úrokové marže.
Luxusné spoločnosti zase historicky ukázali schopnosť prenášať vyššie náklady na zákazníkov bez výrazného oslabenia dopytu, najmä u bohatších spotrebiteľov.
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