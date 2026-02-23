Ekonomický kalendár: americký PPI a tržby Nvidie tento týždeň 🔎

Makroekonomický kalendár na nadchádzajúci týždeň je pomerne zaujímavý. Dostaneme viacero kľúčových reportov, vrátane americkej inflácie PPI v piatok. Okrem toho vyjde aj index spotrebiteľskej dôvery Conference Boardu a objednávky tovarov dlhodobej spotreby v priemysle, a to v utorok, resp. v pondelok.
Popri makrodátach zaznie aj viacero prejavov predstaviteľov Fedu v pondelok, utorok a v stredu.
Pre investorov na akciových trhoch bude kľúčovou udalosťou zverejnenie pravdepodobne najdôležitejšieho reportu celej výsledkovej sezóny – Nvidia. Pozornosť investorov sa zameria aj na spotrebiteľské, technologické a poisťovacie spoločnosti. Nasledujúce firmy zverejnia svoje kvartálne reporty:
Detailný ekonomický kalendár (časy v CZR):
Pondelok 23. februára
08:30 – výrobná inflácia zo Švajčiarska
10:00 – IFO dáta z Nemecka
10:00 – maloobchodné tržby z Poľska
16:00 – objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA
18:30 – prejav Lagardeovej
Utorok 24. februára
02:00 – rozhodnutie o úrokových sadzbách v Číne
10:00 – miera nezamestnanosti v Poľsku
16:00 – index spotrebiteľskej dôvery v USA
22:40 – zmena zásob ropy v USA podľa API
Streda 25. februára
01:30 – CPI dáta z Austrálie
08:00 – HDP z Nemecka
09:00 – HDP zo Švajčiarska
11:00 – HICP dáta z eurozóny
16:30 – zásoby ropy v USA podľa DoE
Po uzavretí trhu – tržby Nvidie
Štvrtok 26. februára
14:30 – nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti
16:30 – zásoby zemného plynu podľa EIA
Piatok 27. februára, 00:30 – tokijská inflácia CPI z Japonska
Piatok 27. februára
02:30 – index CFLP PMI pre Čínu
08:45 – inflácia CPI z Francúzska
14:00 – inflácia CPI z Nemecka
14:30 – HDP z Kanady
14:30 – inflácia PPI v USA
