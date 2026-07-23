Ekonomický kalendár: Big Tech, napätie okolo Iránu a rozhodnutie ECB ⏰

Dnešným trhom vládnu tri témy: výsledky Big Tech, napätie okolo Iránu a rozhodnutie ECB.
Čo hýbe trhom
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Výdavky Big Tech strašia investorov – Alphabet a Tesla vykázali solídne tržby, no trh potrestal obe spoločnosti za obrovský capex (Alphabet až 205 mld. USD v roku 2026, Tesla +142 % r/r), čo spôsobilo pokles akcií. V nasledujúcich dňoch zverejnia výsledky Meta, Microsoft, Amazon a Apple – trh bude rovnako pozorne sledovať investičné plány v oblasti AI ako samotné zisky.
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Ropa rastie na Trumpových hrozbách voči Iránu – americký prezident avizuje úder na iránsku jadrovú infraštruktúru (Pickaxe Mountain), pričom došlo aj k ďalšiemu útoku na tanker pri pobreží Saudskej Arábie. Goldman Sachs varuje, že Brent môže v IV. štvrťroku prekonať 120 USD/bbl, ak pretrvajú narušenia v Hormuzskom prielive.
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ECB rozhoduje o sadzbách o 14:15 – trh očakáva ich ponechanie na súčasnej úrovni (refinančná 2,40 %, depozitná 2,25 %), no „mimoriadne volatilné" prostredie spojené s vojnou v Iráne môže ovplyvniť tón tlačovej konferencie o 14:45.
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UniCredit prekonala výhľad – 2,9 mld. eur čistého zisku v II. kvartáli a CEO Andrea Orcel hovorí o „najlepšom možnom" pokroku v súvislosti s Commerzbank.
Makroekonomický kalendár na dnes
Austrálsky trh práce príjemne prekvapil – zamestnanosť vzrástla o 76,3 tis., pričom výhľad počítal len s 15,1 tis., čo je jastrabí signál pre RBA. Zvyšok dňa v USA a Kanade sa sústredí na údaje o maloobchodných tržbách a trhu práce, no ECB a geopolitika okolo Iránu zostanú hlavným motorom volatility na trhu ropy a indexov.
Pred európskou obchodnou seansou dnes zverejňujú výsledky Nestle, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX a Lockheed Martin, po americkom závere potom SAP a Intel.
Ranný komentár: Výsledky Googlu, Tesly, GE Vernova a ďalších, spolupráca AMD a Anthropicu
Dennie zhrnutie: Wall Street sa stabilizuje napriek vyšším cenám ropy
Nová colná vlna mieri na lieky aj desiatky krajín 🌍 Lacné lieky v USA sú v ohrození 🚨
Ranné zhrnutie: AI spoločnosti a zlato sú opäť v kurze? (22.07.2026)
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