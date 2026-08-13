US Open: S&P 500 sa blíži k historickým maximám, pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb Fedu klesá (13. 8. 2026)

Kontrakty na S&P 500 rastú o 0,3 % a približujú sa k historickým maximám. Nasdaq 100 takisto smeruje nahor a posilňuje o 0,6 %. Jedným z hlavných faktorov podporujúcich rast sú údaje o inflácii zverejnené tento týždeň.
Včerajší CPI bol v súlade s očakávaniami, čo zmiernilo obavy investorov zo šírenia cenových tlakov. Dnešné údaje PPI naopak prekvapili nižšou hodnotou pri celkovom ukazovateli. Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v septembri klesla z približne 50 % na začiatku týždňa na aktuálnych niečo vyše 30 %.
Graf 1: Trhové očakávania menovej politiky Fedu: zasadnutie v septembri 2026 (2025 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Výrazne sa zmenilo aj ocenenie ďalších krokov menového výboru. Zvýšenie sadzieb do konca roka už nie je plne započítané v cenách a trhy čoraz viac pochybujú aj o možnosti zvýšenia sadzieb v októbri.
Graf 2: Trhom implikovaný výhľad sadzieb Fedu (zvýšenie/zníženie) (2026 – 2027)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Investorov môžu potešiť aj nižšie ceny ropy WTI (-2,5 %), ktorá sa aktuálne obchoduje tesne nad úrovňou 81 USD za barel.
Graf 3: Víťazi a porazení v indexe Nasdaq 100 (13. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 4. 8. 2026
Nasdaq 100 dnes ťahajú nahor CoreWeave, Netflix a AppLovin, teda spoločnosti, ktorým sa počas posledných 12 mesiacov príliš nedarilo. Na opačnej strane sa nachádza Cisco Systems, ktoré včera po zatvorení trhu zverejnilo výsledky za 2. štvrťrok.
Spoločnosť odhadla svoje budúce tržby spojené s boomom AI dátových centier na 7,5 mld. USD v aktuálnom fiškálnom roku. To investorov sklamalo, keďže len za posledný rok firma získala objednávky súvisiace s AI v celkovej hodnote 9,3 mld. USD.
V kombinácii s poznatkami z predchádzajúcich výsledkových reportov možno dospieť k záveru, že investori sa v súčasnosti zameriavajú predovšetkým na rýchlosť, akou sa prichádzajúci dopyt premieňa na reálne tržby. Vysoký objem objednávok ani expozícia voči boomu kapitálových výdavkov už samy osebe nestačia.
Graf 4: Prehľad Cisco
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Firemné správy
- Cerebras Systems (CBRS.US): Akcie výrazne klesajú v dôsledku opatrnejšieho výhľadu rastu tržieb z vlastných AI čipov.
- Accelerant (ARX.US): Akcie prudko rastú o 44 % po oznámení prevzatia spoločnosti fondom Thoma Bravo prostredníctvom hotovostnej ponuky vo výške 20,25 USD za akciu.
- Harmonic (HLIT.US): Akcie rastú približne o 25 % po zverejnení finančných výsledkov, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu.
- Birkenstock (BIRK.US): Akcie posilňujú o 17 % po zvýšení celoročného výhľadu upraveného EBITDA a lepších než očakávaných tržbách za 2. štvrťrok.
Denné zhrnutie: EUR/USD sa snaží zvrátiť trend, Wall Street smeruje k tretiemu rastovému týždňu v rade 🚨
⬇️ Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (14. 8. 2026)
OpenAI smeruje k IPO so silným rastom. Annualizované tržby prekročili 40 miliárd USD 💰
Zhrnutie trhov: Európske softvérové akcie držia indexy v blízkosti rekordných maxím. Dolár odovzdáva zisky z tohto týždňa (14. 8. 2026)
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