Ekonomický kalendár: Čakanie na infláciu v USA (09.06.2026)

Upokojenie napätia na Blízkom východe umožňuje investorom opäť presunúť pozornosť na makroekonomické údaje z hlavných ekonomík. Začiatok týždňa však v tomto smere nie je príliš nabitý a najdôležitejšie dnešné údaje už boli zverejnené.
Makroekonomické údaje
Pondelok
- Nemecké priemyselné objednávky výrazne sklamali. V apríli zaznamenali hlboký medzimesačný pokles o 3,8 %. Ide o ďalší údaj, ktorý neprináša optimizmus v súvislosti s ekonomickým rastom v spoločnom bloku.
- Rozhodnutie ECB o úrokových sadzbách a tlačová konferencia prezidentky Christine Lagardeovej sú naplánované na štvrtok. Ak upozorní na ekonomické úzke miesta, euro by sa mohlo dostať pod tlak.
- Podľa prieskumu newyorského Fedu jednoročné inflačné očakávania v Spojených štátoch mierne klesli z 3,6 % na 3,5 %. Trhy však už netrpezlivo čakajú na stredajší report CPI.
Utorok
- Údaje o nemeckej priemyselnej výrobe dopadli mierne lepšie než konsenzus. Zmierňujú tak obavy vyvolané včerajším údajom o priemyselných objednávkach. Medziročný pokles dosiahol iba 0,5 %.
- Čína zaznamenala prekvapivo silné oživenie obchodu. Májový export vzrástol až o 14,1 % r/r. Napriek ešte dynamickejšiemu rastu importu (27,4 % r/r) sa obchodná bilancia zvýšila.
Makroekonomický kalendár
Utorok
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Kalendár tržieb
Európa
- Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (pred otvorením trhu)
- Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (po uzavretí trhu)
USA
- J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (pred otvorením trhu)
- Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (po uzavretí trhu)
- Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (po uzavretí trhu)
3 trhy na sledovanie
Euro (EUR)
- Spoločná mena čaká na štvrtkové zasadnutie ECB. Očakáva sa, že centrálna banka rozhodne o prvom zvýšení úrokových sadzieb v aktuálnom cykle. Trhy s tým už plne počítajú, takže pozornosť sa presunie na tlačovú konferenciu prezidentky Lagardeovej.
US100
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Po piatkovom poklese začínajú americké indexy opäť nachádzať pevnú pôdu pod nohami. Investori sa naďalej obávajú možnosti hlbšej korekcie. Správy z Blízkeho východu zostávajú kľúčové.
Nórska koruna (NOK)
- Škandinávska mena zostáva silne závislá od zmien trhovej nálady a vysoko volatilných cien energetických komodít. Zajtra ráno ju čaká ďalšia výzva v podobe zverejnenia májových údajov o inflácii.
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