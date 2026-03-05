Ranné zhrnutie (05.03.2026)

- USA–Izrael–Irán:
- Donald Trump ohodnotil rozsah vojenských akcií na „15 z 10“.
- Americký Senát hlasoval za zachovanie vojenských právomocí a možnosti, aby Donald Trump mohol konflikt v Iráne ďalej viesť. Návrh na obmedzenie Trumpových právomocí bol zamietnutý pomerom 47 („za“) ku 53 („proti“) podľa straníckych línií (demokrati za; republikáni proti). O texte sa má dnes hlasovať v Snemovni reprezentantov.
- Irán mal dnes ráno odpáliť ďalšiu salvu rakiet smerom na Izrael.
- Agentúra OSN pre utečencov uviedla, že konflikt vyvoláva masívne presuny obyvateľstva v regióne a zo samotného Teheránu odišlo 100 000 ľudí.
- Qatar Airways má prevádzkovať evakuačné lety do európskych krajín. Prvé lietadlo má letieť z Rijádu do Frankfurtu.
- Futures na americké indexy opäť klesajú po dočasnej úľave počas včerajšej seansy (US100: -0,5 %; US500: -0,4 %).
- Ropa Brent a WTI rozširujú zisky o ďalšie 2 %, rastú aj kontrakty na zemný plyn (NATGAS: +1,7 %).
- Zlato rastie o 0,3 % na 5 157 USD, zatiaľ čo striebro klesá o 1,2 % na 82,70 USD.
- Dolár na FX trhu opäť preberá dominanciu. Dolárový index vymazal takmer celý včerajší pokles (USDIDX: +0,3 %). Najväčšie straty zaznamenávajú rizikovo vnímané antipodné meny (AUDUSD: -0,5 %, NZDUSD: -0,3 %). EURUSD testuje podporu na 1,1600 (aktuálne: -0,3 % na 1,1599).
- Ázijské akciové trhy vo štvrtok zaznamenali silný odraz po nedávnych poklesoch spôsobených konfliktom na Blízkom východe. Lídrom rastu bol juhokórejský KOSPI (aktuálne približne +10 %), posilnil aj Nikkei 225 (približne +1,9 %), zatiaľ čo čínsky HSCEI sa po počiatočnom odraze vrátil k poklesom (približne -0,5 %).
- Akcie Broadcomu v obchodovaní po uzavretí trhu rastú o 4,7 % vďaka výsledkom nad konsenzom (tržby 19,31 mld. USD) a optimistickému výhľadu. Tržby zo segmentu AI vyskočili o 106 % a CEO očakáva do roku 2027 tržby z AI čipov nad 100 mld. USD. Napriek slabším výsledkom v oblasti infraštruktúrneho softvéru ťahá rast firmy dopyt po špecializovaných akcelerátoroch pre gigantov ako Meta alebo Google.
- Venezuelská štátna ťažobná spoločnosť Minerven uzavrela dohodu o predaji až 1 000 kg zlatého dore (nerafinovaného) obchodnej spoločnosti Trafigura určeného pre americké trhy. Dohoda zahŕňa prepravu prútov do rafinérií v USA a vznikla za účasti amerického ministra vnútra Douga Burguma počas jeho návštevy Venezuely.
- Čína stanovila cieľ rastu HDP pre rok 2026 v pásme 4,5–5 %. Rozpočtový deficit má byť 4 % HDP a inflačný cieľ bol nastavený na 2 %.
- Rehn z ECB uviedol, že centrálna banka musí k otázke geopolitického šoku pristupovať s chladnou hlavou a nerobiť predčasné rozhodnutia okolo úrokových sadzieb.
