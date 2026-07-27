Ekonomický kalendár: Čo tento týždeň pozorne sledovať❓ (27. 07. 2026)

Trhy vstupujú do nového týždňa po prudkom poklese cien ropy, ktorý nasledoval po správach, že USA a Irán zastavili útoky v Hormuzskom prielive. Práve táto informácia je hlavnou témou dnešnej obchodnej seansy. Cena ropy WTI klesá o viac ako 7 %, zatiaľ čo Brent počas nedele oslabil až približne o 5 % a ustúpil z dvojmesačných maxím dosiahnutých po eskalácii konfliktu na Blízkom východe.
Čo dnes hýbe trhmi?
- Na začiatku týždňa udávajú tón predovšetkým komodity. WTI (-7,38 %) a Brent (-6,54 %) patria medzi najväčších porazených, zatiaľ čo zemný plyn oslabuje takmer o 4 %.
- Na opačnej strane trhu najviac rastú striebro (+2,57 %), US100 (+1,41 %) a EU50 (+1,36 %). To naznačuje ústup geopolitických obáv a návrat záujmu investorov o rizikovejšie aktíva.
- Na začiatku obchodovania posilňujú aj hlavné európske indexy – DE40 (+1,32 %), SPA35 (+1,25 %) a ITA40 (+1,20 %) – rovnako ako US500 (+0,96 %). Rast zaznamenávajú aj ázijské indexy JP225 (+1,31 %) a CHN.cash (+1,33 %).
Dnešný makroekonomický kalendár
O 10:00 budú zverejnené nemecké Ifo indexy za júl a o 14:30 budú nasledovať objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA za jún. Ide o jediné významnejšie makroekonomické údaje dnešného dňa.
V pozadí však naďalej dominujú geopolitické a obchodné udalosti. V piatok administratíva prezidenta Donalda Trumpa zaviedla nové clá podľa Section 301 vo výške 10–12,5 % na dovoz zo 60 obchodných partnerov, čo opäť zvyšuje neistotu na globálnych trhoch.
Čo sledovať tento týždeň
Pondelok (27. 07.)
- 10:00 – Nemecko: Ifo index (podnikateľská klíma) za júl
- 14:30 – USA: Objednávky tovarov dlhodobej spotreby (m/m) za jún
Utorok (28. 07.)
- 05:05 – Austrália: Prejav guvernéra RBA
- 22:40 – USA: API – zmena zásob ropy
Streda (29. 07.)
- 03:30 – Austrália: Inflácia CPI (medziročne a medzikvartálne) za 2. štvrťrok
- 16:30 – USA: EIA – zmena zásob ropy a benzínu
- 20:00 – USA: Rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách
- 20:30 – USA: Tlačová konferencia FOMC
Štvrtok (30. 07.)
- 09:00 – Španielsko: Inflácia CPI za júl a HDP za 2. štvrťrok
- 11:00 – Eurozóna: HDP (medziročne a medzikvartálne) za 2. štvrťrok
- 13:00 – Spojené kráľovstvo: Rozhodnutie BoE o úrokových sadzbách
- 14:00 – Nemecko: Inflácia CPI (m/m a y/y) za júl
- 14:30 – USA: HDP (anualizovane) za 2. štvrťrok
- 14:30 – USA: Inflácia PCE za jún
- 16:30 – USA: EIA – zásoby zemného plynu
Piatok (31. 07.)
- 00:00 – Japonsko: Rozhodnutie BoJ o úrokových sadzbách a tlačová konferencia
- 01:50 – Japonsko: Priemyselná produkcia a maloobchodné tržby za jún
- 03:30 – Čína: PMI indexy CFLP (výroba a služby) za júl
- 09:30 – Poľsko: Inflácia CPI (m/m a y/y) za júl
- 11:00 – Eurozóna: Inflácia HICP a jadrová inflácia HICP (m/m a y/y) za júl
Kľúčovou udalosťou týždňa bude stredajšie rozhodnutie Fedu o 20:00 a následná tlačová konferencia Jeroma Powella. Trh v súčasnosti započítava 35–40 % pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb, čo je výrazný nárast oproti približne 10 % ešte v júni. Dôvodom je prudký rast cien ropy a obavy z inflácie. Čaká nás aj séria tržieb spoločností zo skupiny Mag7. Microsoft a Meta zverejnia výsledky v stredu po zatvorení trhu, zatiaľ čo Apple a Amazon vo štvrtok. Mimo sektora veľkých technologických spoločností budú v centre pozornosti aj Visa, Samsung a ExxonMobil. Z makroekonomického pohľadu zakončí týždeň niekoľko kľúčových udalostí. Vo štvrtok budú zverejnené údaje o HDP USA a eurozóny za 2. štvrťrok, rozhodnutie BoE a nemecká inflácia CPI. V piatok budú nasledovať rozhodnutie BoJ, čínske indexy PMI a údaje o júlovej inflácii CPI v Poľsku a Európskej únii.
Zdroj: XTB
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