Ekonomický kalendár: Do centra pozornosti sa dostáva kanadský údaj CPI 💡

Európske indexy dnes začínajú ráno v mierne nákupnej nálade a prehliadajú časť geopolitických rizík, ktoré sa objavili počas víkendu. DAX (DE40) sa obchoduje na 25 182 bodoch (+0,07 %), francúzsky CAC40 (FRA40) rastie o +0,14 % na 8 441 a široký Eurostoxx50 posilňuje o +0,22 % na 6 325 bodov. Dobre sa darí aj talianskemu FTSE MIB (ITA40, +0,11 %) a švajčiarskemu SMI (SUI20, +0,22 %). To naznačuje, že investori vnímajú opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a predbežnú dohodu medzi USA a Iránom ako jasne pozitívny signál pre trhový sentiment.
Dnešný kalendár
Prvá polovica dňa bola relatívne pokojná. Kľúčové údaje:
- 03:00 – Čína: jednoročná úverová sadzba (3,00 % – v súlade s odhadom aj predchádzajúcou hodnotou), päťročná úverová sadzba (3,50 % – bez zmeny)
- 09:30 – Poľsko: mzdy medziročne, máj (odhad 6,0 % vs. predchádzajúcich 5,4 %), maloobchodné tržby medziročne, máj (odhad 5,3 % vs. predchádzajúcich 2,8 %)
- 13:00 – vystúpi prezident Bundesbank Nagel
- 14:30 – Kanada: májové CPI medziročne (odhad 3,0 % vs. predchádzajúcich 2,8 %) a CPI medzimesačne (odhad 0,8 % vs. predchádzajúcich 0,4 %) – kľúčový údaj
- 14:30 – vystúpi prezidentka ECB
- 15:00 – vystúpi člen Fedu Waller
Firemné výsledky tento týždeň
Tento týždeň sa sezóna tržieb sústreďuje na niekoľko kľúčových oznámení:
- Utorok (23. júna) – FedEx (konsenzus EPS: 5,96 vs. predchádzajúcich 6,07; tržby 23,54 mld. vs. predchádzajúcich 22,2 mld.) – výsledky budú zverejnené dnes večer. Sú veľmi dôležité ako barometer stavu globálnej logistiky. Carnival (EPS 0,46 vs. 0,35)
- Streda (24. júna) – Micron Technology ⭐ – kľúčový výsledok pre celý sektor čipov (konsenzus EPS 10,81 vs. 1,91 pred rokom; tržby 22,51 mld. vs. 9,3 mld.) – výsledky budú zverejnené dnes večer
- Štvrtok (25. júna) – Darden Restaurants, SYNNEX, McCormick, Acuity Brands – všetko pred otvorením trhu
Najväčšia potenciálna volatilita sa očakáva pri Microne v stredu. Jeho výsledky by mohli mať výrazný vplyv na celý polovodičový sektor na pozadí boomu AI.
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