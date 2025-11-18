📌US500 stráca 1 %

V posledných týždňoch došlo k prudkému obratu sentimentu a krátkodobého trendu na akciovom trhu. Za posledné tri týždne široký index S&P 500 stratil viac než 5 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 klesol o viac než 7 %.
- Aj keď neexistuje jednoznačný dôvod tejto korekcie a výsledková sezóna v USA bola pomerne solídna, hlavným problémom zostáva: neistota ohľadom stavu ekonomiky pre absenciu aktuálnych dát (vládny shutdown), vysoké valuácie akcií a riziko nadmernej koncentrácie kapitálu do úzkej skupiny vybraných spoločností.
- Investori začínajú zohľadňovať menej optimistické scenáre a strácajú istotu v pokračovanie býčieho trendu v sektore AI. To sa odráža napríklad na poklese akcií CoreWeave (CRWV.US) a japonskej Softbank, ktoré sú vnímané ako „najagresívnejší“ hráči v oblasti infraštruktúry umelej inteligencie.
- Rastú aj obavy z dopadu vládneho shutdownu na ekonomiku, slabšej spotrebiteľskej dôvery a oslabujúceho trhu práce. Jedným z jasných signálov je aj najnovšia výsledková správa spoločnosti Home Depot (HD.US), ktorá výslovne varovala pred spomaľovaním ekonomiky.
- V tomto kontexte FOMC v posledných týždňoch začal naznačovať, že decembrové zníženie sadzieb nie je také isté, ako sa ešte nedávno na trhu predpokladalo. Pravdepodobnosť decembrového zníženia klesla z približne 40 % minulý týždeň na 20 % tento týždeň. Trhové valuácie reagovali na túto zmenu „alergicky“.
Po poklese indexu S&P 500 pod úroveň 6 728 bodov sa k predajcom pridali aj CTA fondy. Vzhľadom na charakter ich stratégií sa výpredajom dlho vyhýbali, pokiaľ sa index držal nad 50-dňovým EMA. Teraz však tzv. „systematické stratégie“ komplikujú možnosť náhleho obratu a odrazu, keďže CTAs sú nútené predávať spolu s trhom. V krátkodobom horizonte tak zostávajú určujúcimi faktormi pre smerovanie trhu výsledky Nvidie a vyjadrenia Fedu, ktoré centrálna banka zverejní v stredu.
Zdroj: Goldman Sachs FICC
US500 (D1)
Futures na index S&P 500 (US500) dnes strácajú viac než 1 % a klesajú pod úroveň EMA50.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcia týždňa – NVIDIA (21. 11. 2025)
Lilly a Novo zvyšujú dostupnosť liekov na obezitu
Ceny kávy sa prepadli po zrušení amerických ciel na dovoz z Brazílie
Meta začína obchodovať s elektrinou kvôli AI. Chce urýchliť výstavbu nových elektrární v USA.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.