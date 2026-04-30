Ekonomický kalendár: Festival centrálnych bánk v plnom prúde

Festival centrálnych bánk je v plnom prúde. Tento týždeň od samotného začiatku dominujú rozhodnutia a komunikácia hlavných svetových menových autorít. Začalo sa to Bank of Japan, následne trhy spracovávali zasadnutie FOMC a odkaz Fedu. Dnes sa pozornosť presúva do Európy, kde ECB a Bank of England uzatvárajú nabitý sled kľúčových udalostí. Ide o vzácne nastavenie, keď sa rozhodnutia menovej politiky viacerých veľkých ekonomík sústredia do veľmi krátkeho obdobia. To núti trhy k priebežnému prehodnocovaniu očakávaní.
V takomto prostredí už makrodáta nie sú len štatistikou. Každý údaj o inflácii, raste alebo trhu práce sa stáva dielikom skladačky, ktorý buď potvrdzuje, alebo spochybňuje naratív centrálnych bánk. Kľúčovou otázkou pre trhy zostáva, či je dezinflácia skutočne stabilná, alebo či ekonomiky vstupujú do nerovnomernejšej fázy, v ktorej sa dynamika rastu a cien začína rozchádzať.
Dnešný kalendár je v Európe mimoriadne nabitý. Z viacerých ekonomík súčasne prichádzajú údaje o inflácii, HDP a trhu práce, a to všetko spolu s rozhodnutiami ECB a Bank of England. Americké dáta zároveň naďalej slúžia ako globálny benchmark pre očakávania vývoja sadzieb.
Ekonomický kalendár na dnes:
07:30 – Francúzsko
- HDP očistený o sezónne vplyvy (q/q, Q1): 0,0 % vs 0,2 % / 0,2 %
- Spotrebiteľské výdavky (m/m): 0,7 % vs 0,6 % / -1,4 %
08:00 – Nemecko
- Maloobchodné tržby (m/m): -0,5 % / -0,6 %
- Maloobchodné tržby (y/y): 0,4 % / 0,7 %
- Dovozné ceny (m/m): 2,5 % / 0,3 %
- Dovozné ceny (y/y): -2,3 %
08:30 – Maďarsko
- HDP očistený o sezónne vplyvy (q/q): 0,2 %
- HDP neočistený o sezónne vplyvy (y/y): 1,0 % vs 0,8 %
- HDP očistený o sezónne vplyvy (y/y): 0,6 %
- Obchodná bilancia: 665 mil. EUR
08:45 – Francúzsko
- CPI (y/y): 2,0 % vs 1,7 %
- HICP (y/y): 2,2 % vs 2,0 %
- CPI (m/m): 0,9 % vs 1,0 %
- PPI (y/y): -2,4 %
09:00 – Česká republika
- HDP očistený o sezónne vplyvy (q/q): 0,5 % vs 0,7 %
- HDP očistený o sezónne vplyvy (y/y): 2,5 % vs 2,7 %
09:00 – Španielsko
- HDP (q/q): 0,5 % vs 0,8 %
- HDP (y/y): 2,7 % vs 2,7 %
09:00 – Švajčiarsko
- KOF: 96 vs 96,1
09:00 – Turecko
- Obchodná bilancia: -9,03 mld. USD
09:30 – Poľsko
- CPI (y/y): 2,9 % vs 3,0 %
- CPI (m/m): 0,4 % vs 1,1 %
09:55 – Nemecko
- Miera nezamestnanosti: 6,3 %, v súlade s očakávaniami
10:00 – Nemecko
- HDP (q/q): 0,2 % vs 0,3 %
- HDP (y/y): 0,4 % vs 0,6 %
10:00 – Taliansko
- HDP (q/q): 0,1 % vs 0,3 %
- HDP (y/y): 0,6 % vs 0,8 %
- Miera nezamestnanosti: 5,3 %
Eurozóna – kľúčové dáta
11:00
- Inflácia HICP (y/y): 2,9 % vs 2,6 %
- Jadrový HICP (y/y): 2,3 % vs 2,3 %
- HDP (q/q): 0,2 % vs 0,2 %
- HDP (y/y): 0,8 % vs 1,2 %
- Miera nezamestnanosti: 6,2 %
14:15 – ECB
- Refinančná sadzba: 2,15 % bez zmeny
- Depozitná sadzba: 2,00 % bez zmeny
14:45 / 16:15
- Tlačová konferencia ECB
- Prejav Christine Lagarde
Spojené kráľovstvo – BoE
13:00
- Úroková sadzba: 3,75 % bez zmeny
Spojené štáty – kľúčové dáta
14:30
- Spotrebiteľské výdavky: 0,9 % vs 0,5 %
- Jadrový PCE (y/y): 3,2 % vs 3,0 %
- HDP anualizovane: 2,3 % vs 0,5 %
- Deflátor HDP: 3,8 % vs 3,7 %
- Jadrový PCE (q/q): 4,1 % vs 2,7 %
- Príjmy: 0,3 %
- Žiadosti o podporu v nezamestnanosti: 214 tis.
- ECI: 0,8 % vs 0,7 %
15:45
- Chicago PMI: 53 vs 52,8
16:00
- Predstihové ukazovatele: -0,1 %
16:30
- Zmena zásob zemného plynu: 83 mld. vs 103 mld.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.